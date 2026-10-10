‘कुट्टू’ आटा होकर भी नहीं आता अनाज की गिनती में, फिर नवरात्र के व्रत में कैसे बना खाने का अहम हिस्सा?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र शुरू होते ही 9 दिनों तक कुट्टू के आटे की बाजार में मांग बढ़ जाती है, उपवास के दिनों में इसी से बने पकवान ऊर्जा का सबसे बड़ा स्त्रोत है। पर आपने कभी सोचा है कि कुट्टू का आटा कहां से आया और व्रत में इसे ही क्यों शामिल किया जाता है? क्यों ये आटा होने के बावजूद अन्न में शामिल नहीं होता? आइए आपको बताते हैं कुट्टू के आटे की कहानी।

कहां से आया कुट्टू का आटा? कुट्टू और अंग्रेजी में Buckwheat कहलाने वाला यह आटा आज से करीब 4000 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि कुट्टू की उत्पत्ति सबसे पहले दक्षिण-पश्चिम चीन के युन्नान प्रांत, फिर उसके बाद पश्चिम में तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में हुई थी। चीन में तो कुट्टू के 6000 साल पहले होने के सबूत पाए गए हैं। इसके बाद यह चीन से होते हुए जापान तक भी पहुंचा। वहीं, पश्चिमी छोर से इसने अपना रास्ता भारत के हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर तक बनाया।

इसके बावजूद यूरोप में 16 वीं सदी तक कुट्टू खानपान में शामिल नहीं था, जबकि अमेरिका में इसकी एंट्री यूरोपीय उपनिवेशवादियों के साथ ही हुई थी। यहां जान लेने वाली बात यह है कि पहले इसका आटा बनाने के साथ-साथ पशुओं के चारे के लिए भी किया जाता था।