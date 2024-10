चावल में लग गए हैं कीड़े, तो इन घरेलू तरीकों से पाएं इनसे आसानी से छुटकारा

अनाज को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है नहीं तो उनमें कीड़े लग सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं लेकिन अगर चावल या दाल में कीड़े लग जाएं तो सारा अनाज खराब हो सकता है। यहां हम इसके लिए कुछ टिप्स (Tips To Get Rid Of Insects From Rice) बताने वाले हैं। आइए जानें क्या हैं ये आसान घरेलू उपाय।