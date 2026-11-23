लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वीकेंड हो या कोई खास मौका, गरमा-गरम नान और छोले या दाल मखनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अक्सर हमें लगता है कि ढाबे या रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट और फूला हुआ नान घर पर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास तंदूर नहीं होता, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप अपने घर के साधारण लोहे के तवे पर ही एकदम परफेक्ट आलू नान बना सकते हैं?

जी हां, आज हम आपके लिए एक ऐसी आसान रेसिपी लेकर आए हैं, जिससे आपका आलू नान बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से रुई जैसा सॉफ्ट बनेगा। इसके चटपटे आलू की स्टफिंग और तवे पर सेंकने का खास तरीका आपको बिल्कुल ढाबे वाले स्वाद की याद दिला देगा। आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका।

बिना तंदूर के घर के तवे पर तैयार होते स्वादिष्ट आलू नान। (AI जनरेटेड तस्वीर) आलू नान का डो बनाने के लिए सामग्री एकदम सॉफ्ट नान बनाने के लिए आपको 2 कप मैदा (आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं), 2 बड़े चम्मच दही, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल की जरूरत होगी। आटा गूंधने के लिए हल्का गुनगुना पानी लें।

आलू नान की स्टफिंग बनाने की सामग्री स्टफिंग के लिए 3-4 उबले और मैश किए हुए आलू, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटा हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला और स्वादानुसार नमक लें। इसके अलावा, नान को सजाने के लिए थोड़ी सी कलौंजी, बारीक कटा धनिया और ढेर सारा बटर या देसी घी अपने पास रख लें।