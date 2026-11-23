घर के तवे पर ऐसे बनाएं क्रिस्पी और सॉफ्ट आलू नान, बिना तंदूर के मिलेगा ढाबे वाला स्वाद
इस आर्टिकल में आप तवे पर क्रिस्पी और सॉफ्ट आलू नान बनाने की आसान विधि जानेंगे, जिससे बिना तंदूर के भी ढाबे जैसा स्वाद पाया जा सकता है।
HighLights
तवे पर बनाएं ढाबे जैसा क्रिस्पी और सॉफ्ट आलू नान
बिना तंदूर के घर पर आसानी से तैयार करें स्वादिष्ट नान
आटा गूंथने और स्टफिंग बनाने की आसान विधि
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वीकेंड हो या कोई खास मौका, गरमा-गरम नान और छोले या दाल मखनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अक्सर हमें लगता है कि ढाबे या रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट और फूला हुआ नान घर पर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास तंदूर नहीं होता, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप अपने घर के साधारण लोहे के तवे पर ही एकदम परफेक्ट आलू नान बना सकते हैं?
जी हां, आज हम आपके लिए एक ऐसी आसान रेसिपी लेकर आए हैं, जिससे आपका आलू नान बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से रुई जैसा सॉफ्ट बनेगा। इसके चटपटे आलू की स्टफिंग और तवे पर सेंकने का खास तरीका आपको बिल्कुल ढाबे वाले स्वाद की याद दिला देगा। आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका।
बिना तंदूर के घर के तवे पर तैयार होते स्वादिष्ट आलू नान। (AI जनरेटेड तस्वीर)
आलू नान का डो बनाने के लिए सामग्री
एकदम सॉफ्ट नान बनाने के लिए आपको 2 कप मैदा (आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं), 2 बड़े चम्मच दही, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल की जरूरत होगी। आटा गूंधने के लिए हल्का गुनगुना पानी लें।
आलू नान की स्टफिंग बनाने की सामग्री
स्टफिंग के लिए 3-4 उबले और मैश किए हुए आलू, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटा हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला और स्वादानुसार नमक लें। इसके अलावा, नान को सजाने के लिए थोड़ी सी कलौंजी, बारीक कटा धनिया और ढेर सारा बटर या देसी घी अपने पास रख लें।
आलू नान बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
- सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें दही और तेल डालकर हाथों से मिक्स करें। इसके बाद, हल्के गुनगुने पानी की मदद से एकदम नरम और मुलायम आटा गूंध लें। आटे पर हल्का सा तेल लगाकर उसे गीले सूती कपड़े से ढक दें और कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने दें। इससे आटे में खमीर उठेगा और नान बहुत सॉफ्ट बनेंगे।
- जब तक आटा सेट हो रहा है, तब तक स्टफिंग बना लेते हैं। एक बाउल में उबले हुए आलू लें और सुनिश्चित करें कि उनमें कोई बड़ी गुठली न रहे। अब इसमें हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और सारे सूखे मसाले (लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर और नमक) डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपकी चटपटी और स्वादिष्ट स्टफिंग तैयार है।
- आटे को रेस्ट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब आटे को एक बार फिर से हल्के हाथों से गूंध लें और इसकी मीडियम आकार की लोइयां तोड़ लें। एक लोई लें, उसे थोड़ा सा बेलकर कटोरी का आकार दें और बीच में आलू की स्टफिंग भरें। इसे चारो तरफ से बंद करके गोल कर लें। अब इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़कें और इसे अंडाकार या गोल आकार में बेल लें। ध्यान रहे, नान को बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है।
- अब आता है सबसे जरूरी स्टेप। बेले हुए नान के ऊपर थोड़ी-सी कलौंजी और हरा धनिया डालकर एक बार बेलन चला दें ताकि ये चिपक जाएं। अब नान को पलटें और उसकी दूसरी तरफ पानी लगा दें। पानी अच्छे से लगाएं क्योंकि यही नान को तवे से चिपका कर रखेगा। ध्यान रखें कि इस रेसिपी के लिए आपको 'लोहे का तवा' इस्तेमाल करना है, नॉन-स्टिक तवा नहीं।
- तवे को गैस पर तेज आंच पर गर्म करें। जैसे ही तवा गर्म हो जाए, नान का पानी वाला हिस्सा तवे पर डाल दें। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि नान के ऊपर बुलबुले उठने लगे हैं। जब बुलबुले अच्छे से आ जाएं, तो तवे के हैंडल को पकड़ें और उसे उल्टा करके गैस की सीधी आंच पर नान को सेंकें। तवे को घुमा-घुमा कर सेंकें ताकि नान सब तरफ से अच्छे से सिक जाए और उस पर तंदूर जैसे सुनहरे भूरे धब्बे आ जाएं।
- लीजिए, आपका तंदूरी स्टाइल आलू नान तवे पर ही बनकर तैयार है। चमचे की मदद से इसे तवे से निकालें, इसका निचला हिस्सा भी एकदम परफेक्ट सिक चुका होगा। अब इस गरमा-गरम नान पर ढेर सारा मक्खन या देसी घी लगाएं। इसे अपनी मनपसंद दाल मखनी, छोले या फिर रायते और हरी चटनी के साथ सर्व करें। यकीन मानिए, जो भी इसे खाएगा, वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा।
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