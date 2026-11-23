लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही हमारी रसोई में कई छोटी-छोटी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इनमें से सबसे आम और परेशान करने वाली समस्या है- इडली के बैटर में सही से फर्मेंटेशन का न होना।

गर्मियों के दिनों में तो बैटर बड़ी आसानी से फूल जाता है, लेकिन ठंड के मौसम में तापमान कम होने की वजह से खमीर उठने की प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है। खमीर उठाने वाले गुड बैक्टीरिया को एक्टिव होने के लिए हल्की गर्माहट की जरूरत होती है। यही वजह है कि सर्दियों में ठीक से फर्मेंटेशन न होने पर इडलियां सख्त, भारी और बेस्वाद बनती हैं।

अगर आप भी सर्दियों में अपनी इडली को लेकर परेशान रहती हैं, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इन आसान और असरदार टिप्स को अपनाएं और घर पर बनाएं एकदम परफेक्ट और स्पंजी इडली। गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल सर्दियों में बैटर पीसते समय एकदम ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से बचें। इसकी जगह हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करें। इससे बैटर का तापमान संतुलित रहता है और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हालांकि, इस बात का खास ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो, वरना खमीर उठाने वाले गुड बैक्टीरिया मर सकते हैं।

बैटर को किसी गर्म जगह पर रखें ठंड के मौसम में बैटर को रसोई के किसी ऐसे कोने में रखें जहां गर्माहट रहती हो। आप इसे गैस के पास, फ्रिज के ऊपर, या फिर माइक्रोवेव और ओवन के अंदर लाइट ऑन करके भी रख सकते हैं। इस स्थिर गर्माहट से बैटर को अच्छी तरह फूलने में मदद मिलती है।

एक चुटकी गुड़ या चीनी मिलाएं यह टिप किसी जादू से कम नहीं है। बैटर में बस एक चुटकी गुड़ या आधा चम्मच चीनी मिला दें। इससे बैक्टीरिया को तुरंत बूस्ट मिलता है और वे जल्दी एक्टिव होकर खमीर उठाने का काम तेज कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपकी इडली के स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ता।

उड़द दाल के साथ पीसें मेथी दाना इडली को सॉफ्ट और हल्की बनाने के लिए मेथी दाना बहुत काम आता है। उड़द की दाल के साथ 1 से 2 चम्मच मेथी दाना भिगोकर जरूर पीसें। यह फर्मेंटेशन को प्राकृतिक रूप से बढ़ावा देता है।

दाल और चावल का रखें सही अनुपात परफेक्ट इडली के लिए चावल और उड़द दाल का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर 3:1 या 4:1 (चावल:उड़द दाल) का अनुपात सबसे अच्छा माना जाता है। इससे बैटर का टेक्सचर बेहतरीन रहता है और वह अच्छे से फूलता है।

हवा के लिए छोड़ें थोड़ी जगह बैटर को रखते समय उस पर पूरी तरह से एयरटाइट ढक्कन न लगाएं। इसे बस हल्का सा ढक कर रखें ताकि हवा का थोड़ा बहुत आना-जाना बना रहे। इस हल्के एयरफ्लो से फर्मेंटेशन एकदम सही तरीके से होता है।