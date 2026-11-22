लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां आते ही बाजार में ताजी हरी सब्जियों की बहार आ जाती है। इनमें से एक है 'बथुआ', जो न सिर्फ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि इसकी तासीर भी गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर को ठंड से बचाती है। ठंड के मौसम में बथुए का साग, पराठा और रायता तो लगभग हर घर में बनता है, लेकिन क्या आपने कभी बथुए की खस्ता पूड़ी ट्राई की है?

अगर नहीं, तो इस बार सर्दियों में इसे जरूर बनाएं। सुबह का गरमागरम नाश्ता हो, बच्चों का टिफिन हो या फिर सर्दियों की किसी ट्रिप पर सफर में ले जाना हो, बथुए की पूड़ी एकदम परफेक्ट है। इसका चटपटा स्वाद हर किसी को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका।