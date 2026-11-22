आंवला की लौंजी बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम आंवला लेकर उसे अच्छे से धो लें।

अब एक बर्तन में 2 गिलास पानी डालकर उबलने के लिए रख दें। इसी में आंवला डालकर 5-10 मिनट तक उबालें।

आप चाहे तो कुकर में पानी के साथ आंवला डालकर 2 सीटी लगा सकते हैं।

आंवला जब उबल जाएं तो उन्हें अलग ठंडा होने के रख देना है और फिर चाकू की मदद से उसके बीज भी निकाल लें।

अगले स्टेप में गैस पर पैन रखकर उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें।

तेल के गर्म होने के बाद उसमें 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 चुटकी हींग तीनों चीज डालकर चटकने दें।

इसके तुरंत बाद 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल दें।

इसे 10-15 सेकंड्स तक धीमी आंच पर भूनने के बाद उबले हुए आंवले भी अच्छे से मिक्स कर लें।

फिर 200 ग्राम गुड़, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर भी डालें।

सबसे आखिर में 1/2 कप पानी मिलाएं और चम्मच से 1 मिनट तक चलाते रहें।

इस मिश्रण को कम से कम 5-6 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, खासकर गुड़ के पिघल जाने तक गैस बंद न करें।

इस बात का भी ध्यान रखें कि चाशनी एक तार वाली एकदम गाढ़ी होनी चाहिए।