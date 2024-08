अमरूद में कीड़े हैं या नहीं, पहचान करने के लिए अपनाएं 5 तरीके

अमरूद खाना कई लोग पसंद करते हैं लेकिन बरसात के दिनों में इस फल में कीड़े मिलना भी आम बात होती है। अगर आप भी अक्सर कीड़े वाले अमरूद घर ले आते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां बताई 5 बातों (How to identify worms in Guava) का ध्यान रखकर आप कीड़े वाले अमरूद खरीदने से बच भी सकते हैं। आइए जानें।