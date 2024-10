सेहत तो तब चमकेगी जब असली दूध पिएंगे आप, 5 तरीकों से घर बैठे करें इसकी शुद्धता की पहचान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई शक नहीं कि दूध का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर हम कहें कि यही दूध आपको धीरे-धीरे बीमार बना रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, आजकल बाजार में सिर्फ मिलावटी घी या फिर तेल ही नहीं, बल्कि दूध (Adulteration In Milk) भी बिक रहा है? चाहे आप गाय-भैंस का दूध खरीदें या पैकेट वाला, दूध में मिलावट होने की संभावना (Is My Milk Pure Or Not) हमेशा रहती है। इसलिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका दूध शुद्ध है या नहीं। आइए इस आर्टिकल में आपको ऐसे 5 ट्रिक्स (Milk Purity Test At Home) बताते हैं जिनकी मदद से इसकी शुद्धता की पहचान आसानी से की जा सकती है।