गोवर्धन पूजा पर 20 से ज्यादा मौसमी सब्जियों से तैयार होती है ‘अन्नकूट की सब्जी’, इस आसान विधि से झटपट बनाएं

गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट सब्जी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के साथ ही प्रकृति का आभार जताने का भी एक तरीके है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं:

अन्नकूट की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लें।

इसके बाद गैस पर बड़ी कड़ाही रखें और उसमें 5-6 चम्मच तेल डालकर गर्म करें।

फिर इसमें 2 छोटे चम्मच जीरा, 3 इंच कद्दूकस अदरक, 4-5 बारीक कटी हरी मिर्च के साथ ही 4-5 पिंच हींग डालें।

इसे 1 मिनट तक पकाने के बाद टमाटर डालें और उसे थोड़ी देर धीमी आंच पर गलने दें।

साथ में 4 चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच अमचूर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच हल्दी मिक्स करें।

इसे धीमी आंच पर कम से कम 5 मिनट तक पकने देना है, जब तक मसाला तेल न छोड़ने लगे।

अगले स्टेप में मसाला पकने के बाद सारी कटी हुई सब्जियां अच्छे से मिक्स करें।

जरूरत लगे तो उसमें थोड़ी मात्रा में पानी भी मिलाया जा सकता है।

ऊपर से स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिलाएं और धीमी आंच पर सब्जियों के पक जाने तक छोड़ दें।