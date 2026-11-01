न फटेगी, न सोखेगी ज्यादा तेल! इस दीवाली घर पर तैयार करें चना दाल की खस्ता पूड़ी, स्वाद लेकर खाएगा हर कोई

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार बिना स्वादिष्ट पकवानों के अधूरा है। इस मौके पर मीठे के साथ-साथ कुछ नमकीन और खस्ता खाने का मन सबका करता है। चना दाल की पूड़ी एक ऐसा ही शानदार पारंपरिक व्यंजन है, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि बेलते समय उनकी पूड़ी फट जाती है या तलते वक्त बहुत ज्यादा तेल पी लेती है।

आज हम आपके लिए ऐसी आसान रेसिपी (Chana Dal Puri Recipe) लेकर आए हैं, जिससे 8 नवंबर को दीवाली के दिन आपकी पूड़ियां एकदम खस्ता, गुब्बारे जैसी फूली हुई और बिना चिपचिपाहट के बनेंगी। चना दाल पूड़ी बनाने के लिए सामग्री आटा गूंधने के लिए: 2 कप गेहूं का आटा

2 बड़े चम्मच सूजी

नमक स्वादानुसार

2 चम्मच तेल या घी (मोयन के लिए) स्टफिंग के लिए: 1 कप चना दाल (4-5 घंटे भीगी हुई)

1 चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

चुटकी भर हींग

1 चम्मच धनिया पाउडर

आधा चम्मच हल्दी

आधा चम्मच गरम मसाला

1 चम्मच अमचूर पाउडर

नमक और तलने के लिए तेल चना दाल पूड़ी बनाने की विधि आटा तैयार करें एक बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, नमक और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छे से मिला लें। अब गुनगुने पानी की मदद से हल्का सख्त आटा गूंध लें। सूजी मिलाने से पूड़ी ज्यादा तेल नहीं सोखेगी और लंबे समय तक करारी रहेगी। आटे को 20 मिनट के लिए सूती कपड़े से ढककर रख दें।

परफेक्ट स्टफिंग बनाएं भीगी हुई चना दाल का पानी निकालकर उसे मिक्सी में दरदरा पीस लें। ध्यान रहे, पीसते समय पानी बिल्कुल न डालें। अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें। इसमें हींग, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट और सारे सूखे मसाले डालकर हल्का भूनें। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक भूनें। जब दाल का सारा गीलापन खत्म हो जाए और वह भुरभुरी हो जाए, तो गैस बंद कर दें। स्टफिंग सूखी होने की वजह से बेलते समय पूड़ी कभी नहीं फटती।

भरने और बेलने का सही तरीका आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें। एक लोई को उंगलियों की मदद से कटोरी का आकार दें और उसमें थोड़ी-सी स्टफिंग भरकर किनारों को अच्छी तरह सील कर दें। चकले पर थोड़ा-सा तेल लगाएं और हल्के हाथों से इसे बेलें। इसे बहुत ज्यादा पतला न करें, हल्का मोटा रखने से यह अच्छी फूलती है।

खस्ता होने तक तलें कड़ाही में तेल गर्म करें। जब तेल मीडियम गर्म हो जाए, तो पूड़ी उसमें डालें। गैस की आंच तेज न रखें, मध्यम आंच पर तलने से पूड़ी अंदर तक पकती है और एकदम खस्ता बनती है। दोनों तरफ से सुनहरा रंग आने तक तलें और निकाल लें।