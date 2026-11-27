2 चम्मच बारीक कटे सूखे नारियल के टुकड़े

500 लीटर (आधा किलो) फुल क्रीम दूध

गाजर का हलवा कुकर में बनाने के लिए आपको गाजर को घिसने की जगह मोटे-मोटे टुकड़ों में काट लेना है, ताकि समय की बचत हो सके।

इसके बाद प्रेशर कुकर गैस पर रखें और एक बड़ा चम्मच देसी घी डालकर गर्म करें।

अब गाजर के टुकड़ों को कुकर में डालकर 1 सीटी आने तक पकने दें, पर इस बात का ध्यान रखें कि गाजर कड़ाही में नीचे लगे नहीं।

जब लगे कि एक सीटी में गाजर नरम हो गई है तो उसे आप मैशर या कलछी की मदद से अच्छे से मैश कर लें। इतना ही मैश करना है जिससे वह हलवे के लिए दानेदार तैयार हो जाए।

इस गाजर में 500 ग्राम फुल क्रीम दूध डालकर इसे धीमी या मध्यम आंच पर पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें।

दूध गाजर में थोड़ा कम होने पर उसी समय स्वादानुसार चीनी डालकर मिलाएं।

इस दौरान चम्मच से चलाते हुए चीनी को दूध में पिघलने देना है। इसके बाद मिश्रण में 100 ग्राम मावा भी मिलाएं।

दूसरी तरफ मावे को घी में फ्राई करने के लिए तड़का पैन लेकर उसमें 1 चम्मच घी डालें।

फिर इसमें सभी बारीक कटे मेवे डालकर सुनहरा हो जाने तक भून लें। वैसे मेवे बिना भूनें भी हलवे में डाले जा सकते हैं।

आखिर में मेवे और 1 चम्मच इलायची पाउडर भी हलवे में अच्छे से मिला दें।