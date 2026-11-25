लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजी और हरी-भरी मूली मिलने लगती है। अक्सर हम मूली का इस्तेमाल सलाद या पराठे बनाने में कर लेते हैं, लेकिन उसके पत्तों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो अगली बार मूली के पत्तों को फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा।

असल में, ये हरे पत्ते न सिर्फ सेहत का खजाना हैं, बल्कि इनसे एक ऐसी चटपटी और स्वादिष्ट चटनी बनती है जो आपके खाने का जायका दोगुना कर देगी। खासकर ठंड के दिनों में गरमा-गरम बाजरे या मक्के की रोटी के साथ इस चटनी का स्वाद किसी भी शाही पकवान से कम नहीं लगता।

सेहत के लिए भी है फायदेमंद मूली के पत्तों में मूली से भी ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर, आयरन और विटामिन-सी पाया जाता है, जो पाचन को दुरुस्त रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे में इसकी चटनी स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है।