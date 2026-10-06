दाल के साथ अचार की तरह खाएं भरवां बेसन मिर्ची, बिना भूख के भी खा जाएंगे 4 रोटी; नोट करें रेसिपी

बेसन मिर्ची को दाल के साथ अचार की तरह खा सकते हैं, आइए जानते हैं इसकी रेसिपी:

भरवां बेसन मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले 6-7 बड़ी हरी मिर्च को बीच में से काटकर उसके बीज निकालें और अलग रख लें।

अब मिर्ची के अंदर भरने के लिए मसाला बनाने की तैयारी करें, इसके लिए कड़ाही में 1 बड़ा चम्मच तेल डालें।

इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग डालकर 20 सेकंड्स तक भूनें।

इसके बाद तेल में 2-3 छोटे चम्मच बेसन डालकर कम से कम 10-15 मिनट तक भूनना है।

साथ में अपने स्वाद के हिसाब से थोड़े बहुत मिर्ची के बीज भी मिलाएं, जिससे सब्जी में हल्का तीखापान आ सके।

जब बेसन अच्छे से भुन जाए, तब इसमें 1 छोटा चम्मच अमचूर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर अच्छे से मिलाएं।

इसके बाद स्वादानुसार नमक मिलाकर 4-5 मिनट तक मसाले को अच्छे से पकने देना है।

आपका बेसन का मसाला तैयार है, इसे बड़ी हरी मिर्च में भर लें।

अब दोबारा कड़ाही में 1 छोटा चम्मच तेल डालकर गर्म करें।

इसमें भरवां मिर्च डालें और उसे 2 मिनट तक फ्राई कर लें।

अगर साबुत मिर्च नहीं परोसनी, तो पकने के बाद मिर्ची को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बाकी बचे बेसन के मसाले को उसके साथ मिला सकते हैं।