चाय के साथ सिर्फ क्लासिक फ्राइज नहीं, इस वीकेंड ट्राई करें पेरी-पेरी से चीजी तक ये मजेदार फ्लेवर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वीकेंड पर गरमा-गरम चाय के साथ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज खाने का अपना अलग मजा है। ऐसे में हर बार वही क्लासिकल फ्राई खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो क्यों न इस बार फ्राइज में ट्विस्ट जोड़ा जाए। आइए आपको बताते हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने के कुछ और तरीके।