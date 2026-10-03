चाय के साथ सिर्फ क्लासिक फ्राइज नहीं, इस वीकेंड ट्राई करें पेरी-पेरी से चीजी तक ये मजेदार फ्लेवर
वीकेंड पर गरमा-गरम चाय के साथ क्लासिक फ्रेंच फ्राइज के अलावा नया ट्राई करना चाहते हैं, तो इन रेसिपीज पर नजर डालें।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वीकेंड पर गरमा-गरम चाय के साथ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज खाने का अपना अलग मजा है। ऐसे में हर बार वही क्लासिकल फ्राई खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो क्यों न इस बार फ्राइज में ट्विस्ट जोड़ा जाए। आइए आपको बताते हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने के कुछ और तरीके।
पेरी-पेरी फ्राइज
क्लासिकल फ्राइज में थोड़ा सा ट्विस्ट जोड़ने के लिए उसमें मसाला डालकर पेरी-पेरी बना लें। इसके लिए 3-4 आलू को छीलकर लंबाई में पतला-पतला काट लें।
इसके बाद उसमें से स्टार्च और नमी निकालने के लिए ठंडे पानी में 30 मिनट तक भिगोकर रख दें।
दूसरी तरफ पेरी-पेरी मसाला बनाने के लिए एक कटोरी लेकर उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच ओरिगैनो और स्वादानुसार नमक डालकर एक साथ मिक्स कर लें।
अब सूती कपड़े में आलू का पानी सोखकर उसपर कॉर्नफ्लोर छिड़कें। फिर कड़ाही में तेल डालकर डीप फ्राई कर लें और आखिर में मसाले को अच्छे से मिलाएं।
चीजी लोडेड फ्राइज
सबसे पहले स्टेप में फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई करके तैयार कर लेना है।
इसके बाद ऊपर से चीज सॉस के साथ बारीक कटी शिमला मिर्च, प्याज, कॉर्न के साथ मसाले और नमक डालें।
अब इसके उअपर ढेर सारा मोजरेला चीज घिसकर डालना है।
एक कड़ाही को गैस पर रखकर गरम करें और उसमें स्टैन्ड के लिए बड़ी कटोरी भी रखनी है।
चीज से लोडेड फ्राइज को प्लेट में इस कटोरी के ऊपर रखने के बाद कड़ाही को 5 मिनट के लिए ढक देना है।
जब चीज पिघल जाए तो समझ जाएं आपके चीजी लोडेड फ्राइज तैयार हैं।
बटर-पैन फ्रेंच फ्राइज
बटर लोडेड फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए पहले स्टेप में फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई करके तैयार कर लेना है।
तलने के बाद इन्हें एक अलग प्लेट में निकालकर रख दें।
एक कटोरी लेकर उसमें एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच ओरिगैनो डालकर मिक्स करें।
अब तवे पर 2 बड़े चम्मच बटर डालकर उसे दोबारा सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लें।
सबसे आखिर में फ्रेंच फ्राइज के ऊपर मसाला डालकर मिक्स कर लेना है।
मैरिनेटेड फ्राइज
आलू को लंबाई में पतला-पतला काटकर उसका स्टार्च निकालने के लिए पानी में 30 मिनट तक भिगोकर रख देना है।
सूती कपड़े में डालकर इनका पानी निकालने के बाद मैरिनेट करने के लिए मिश्रण तैयार करें।
इसके लिए एक कटोरी में 2-3 चम्मच चावल का आटा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं, जिससे वो गाढ़ा हो जाए।
फिर आलू पर काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और ओरिगैनो डालकर मिक्स करें।
अब आलू को चावल के आटे वाले मिश्रण में मिलाकर 10 मिनट के लिए रख देना है।
आखिर में कड़ाही में तेल डालकर आलू को डीप फ्राई कर लें।