फेस्टिव सीजन में बाजारों में धड़ल्ले से बिकता है मिलावटी घी, इन तरीकों से घर पर करें असली-नकली की पहचान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों के सीजन में बाजार में मिठाइयों और पकवानों की मांग काफी तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में इस रौनक के बीत मिलावटखोर भी काफी एक्टिव हो जाते हैं और मिलावटी घी धड़ल्ले से बेचना शुरू कर देते हैं। हाल ही में सूरत में 900 किलो नकली घी पकड़ा गया है।

ऐसे में सावधानी जरूरी है, ताकि आप अपने घर नकली घी न ले आएं। मिलावटी घी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अगर फेस्टिव सीजन में आप घी खरीद रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आइए जानें किन तरीकों से आप नकली घी की पहचान कर सकते हैं।