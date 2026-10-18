बिना तंदूर के घर पर बनेगी होटल जैसी मुलायम रूमाली रोटी, बस फॉलो करने होंगे ये आसान स्टेप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर जब हम किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पर जाते हैं, तो अपनी मनपसंद ग्रेवी वाली सब्जी के साथ रूमाली रोटी ऑर्डर करना नहीं भूलते। इसकी पतली और मुलायम लेयर खाने का स्वाद दोगुना कर देती है। हालांकि, जब इसे घर पर बनाने की बात आती है, तो हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि बिना तंदूर के यह कैसे बनेगी?

अब आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी रसोई में मौजूद एक साधारण कड़ाही का इस्तेमाल करके घर पर ही एकदम परफेक्ट, पतली और मुलायम रूमाली रोटी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका।