Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
Featured story

चाय के साथ पकौड़े हो जाते हैं सौगी? आलू-प्याज के बैटर में मिलाएं ये सीक्रेट आटा, मिलेगा बाजार जैसा कुरकुरापन

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Thu, 15 Oct 2026 05:00 PM (GMT+05:30)

आलू-प्याज के पकौड़ों को कुरकुरा बनाने के लिए उन्हें बनाते समय एक खास सामग्री का इस्तेमाल करना होता है।

आलू-प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनाने की रेसिपी (AI Generated Image)

आलू-प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनाने की रेसिपी (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। इश सुहाने मौसम में गर्मागर्म चाय के साथ कुरकुरे पकौड़े मिल जाएं, तो मजा ही दोगुना हो जाता है। हालांकि, कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पकौड़े बहुत क्रिस्पी नहीं बनते।

अगर आपके साथ भी यहीं परेशानी होती है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से आलू-प्याज के कुरकुरे पकौड़े बना सकते हैं। आइए जानें आलू-प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनाने की रेसिपी। 

आलू-प्याज पकौड़े रेसिपी

कुल समय : 20 mins
तैयारी का समय : 5 mins
पकाने का समय :10 mins
कोर्स : Snacks
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

आलू-प्याज पकौड़े बनाने के लिए सामग्री:

  • प्याज- 2
  • आलू- 2
  • बेसन- 1 कप
  • चावल का आटा- 2 बड़े चम्मच
  • हरी मिर्च- 2-3 बारीक कटी हुई
  • हरा धनिया- बारीक कटा हुआ
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 छोटी चम्मच
  • अजवाइन- आधा छोटी चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर- 1 छोटी चम्मच
  • हल्दी पाउडर- आधा छोटी चम्मच
  • धनिया पाउडर- 1 छोटी चम्मच
  • गरम मसाला- आधा छोटी चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार
  • तेल- पकौड़े तलने के लिए

आलू-प्याज पकौड़े बनाने की विधि:

1

सबसे पहले आलू और प्याज के लंबे और पतले टुकड़े काट लें। कटे हुए प्याज की परतों को हाथ से थोड़ा सा अलग कर लें।

2

अब एक बड़े कटोरे में कटे हुए आलू और प्याज डालें और इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन और स्वादानुसार नमक डालकर मिला लें।

3

अब इस मिश्रण में बेसन और चावल का आटा डालें और बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन-अदरक का पेस्ट मिलाएं। चावल का आटा ही पकौड़ों को कुरकुरा बनाता है।

4

इन सभी चीजों को एक साथ अच्छी तरह मिलाएं, फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार कर लें। ध्यान रखें कि बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए।

5

अब एक कड़ाही में मध्यम आंच पर तेल को अच्छी तरह गर्म कर लें और इसमें आलू-प्याज का तैयार किया हुआ बैटर चम्मच की मदद से डालें और दोनों तरफ से अच्छी तरह तल लें।

6

जब पकौड़े थोड़े ब्राउन कलर के हो जाएं और क्रिस्पी दिखने लगें, तो इन्हें कड़ाही से बाहर निकालें और एक टिश्यू पेपर या किचन टावल पर रखें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए।

7

आलू-प्याज के गर्मागर्म पकौड़े बनकर तैयार हैं। इन्हें एक प्लेट में निकालें और चटनी के साथ सर्व करें।