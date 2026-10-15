चाय के साथ पकौड़े हो जाते हैं सौगी? आलू-प्याज के बैटर में मिलाएं ये सीक्रेट आटा, मिलेगा बाजार जैसा कुरकुरापन
आलू-प्याज के पकौड़ों को कुरकुरा बनाने के लिए उन्हें बनाते समय एक खास सामग्री का इस्तेमाल करना होता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। इश सुहाने मौसम में गर्मागर्म चाय के साथ कुरकुरे पकौड़े मिल जाएं, तो मजा ही दोगुना हो जाता है। हालांकि, कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पकौड़े बहुत क्रिस्पी नहीं बनते।
अगर आपके साथ भी यहीं परेशानी होती है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से आलू-प्याज के कुरकुरे पकौड़े बना सकते हैं। आइए जानें आलू-प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनाने की रेसिपी।