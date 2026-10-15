चाय के साथ पकौड़े हो जाते हैं सौगी? आलू-प्याज के बैटर में मिलाएं ये सीक्रेट आटा, मिलेगा बाजार जैसा कुरकुरापन

1 सबसे पहले आलू और प्याज के लंबे और पतले टुकड़े काट लें। कटे हुए प्याज की परतों को हाथ से थोड़ा सा अलग कर लें।

2 अब एक बड़े कटोरे में कटे हुए आलू और प्याज डालें और इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन और स्वादानुसार नमक डालकर मिला लें।

3 अब इस मिश्रण में बेसन और चावल का आटा डालें और बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन-अदरक का पेस्ट मिलाएं। चावल का आटा ही पकौड़ों को कुरकुरा बनाता है।

4 इन सभी चीजों को एक साथ अच्छी तरह मिलाएं, फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार कर लें। ध्यान रखें कि बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए।

5 अब एक कड़ाही में मध्यम आंच पर तेल को अच्छी तरह गर्म कर लें और इसमें आलू-प्याज का तैयार किया हुआ बैटर चम्मच की मदद से डालें और दोनों तरफ से अच्छी तरह तल लें।

6 जब पकौड़े थोड़े ब्राउन कलर के हो जाएं और क्रिस्पी दिखने लगें, तो इन्हें कड़ाही से बाहर निकालें और एक टिश्यू पेपर या किचन टावल पर रखें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए।