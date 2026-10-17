बिना लहसुन-प्याज के इस तरीके से बनाएं ‘गोभी मसाला’, तंदूरी रोटी के साथ खाने का मजा हो जाएगा दोगुना
बिना लहसुन-प्याज के भी घर पर बिल्कुल ढाबे जैसे स्वाद का गोभी मसाला बना सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गोभी एक ऐसी सब्जी है, जिसे लगभग हर कोई पसंद करता है। गोभी के पराठे, गोभी मंचूरियन और गोभी आलू तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप गोभी फ्राई भी बना सकते हैं। हालांकि, नवरात्र के कारण कई लोग लहसुन-प्याज नहीं खाते हैं, जिससे खाने का स्वाद थोड़ा फीका लगता है।
अगर आप भी गोभी फ्राई बनाना चाहते हैं, वो भी बिना लहसुन-प्याज के तो, ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस रेसिपी से बिना लहसुन-प्याज के भी आपको बिल्कुल ढाबे जैसी गोभी फ्राई का स्वाद मिलेगा। आइए जानें ये रेसिपी।