बिना लहसुन-प्याज के इस तरीके से बनाएं ‘गोभी मसाला’, तंदूरी रोटी के साथ खाने का मजा हो जाएगा दोगुना

1 सबसे पहले फूलगोभी को मध्यम आकार के टुकड़ों में काट लें और गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक और हल्दी डालकर 10 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें।

2 इसके बाद इसे साफ पानी से धोकर अच्छी तरह छान लें और सुखा लें।

3 अब एक कड़ाही में दो चम्मच तेल या घी गर्म करें और इसमें कटी हुई गोभी डालकर मध्यम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।

4 फ्राई करते समय गोभी को 70% के करीब पका लें और फिर एक प्लेट में निकालकर अलग रख लें।

5 अब उसी कड़ाही में जीरा और हींग डालें। जब जीरा चटकने लगे, तब उसमें घिसा हुआ अदरक और बारीक कटी हरी मिर्च डालें और भून लें।

6 अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर या टमाटर की प्यूरी डालें। साथ ही, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएं।

7 इन मसालों को तब तक भूनें, जब तक वो किनारे से तेल न छोड़ने लगें।

8 जब मसाला अच्छी तरह भून जाए, तब इसमें फ्राई की हुई गोभी डालें और मसालों के साथ हल्के हाथों से मिला लें।

9 अब इसमें लगभग आधा कप पानी डालें और कड़ाही को ढक्कन से ढककर धीमी आंत पर 5-7 मिनट तक पकने दें।

10 जब गोभी पक जाए, तब ढक्कन हटाएं और ऊपर से गरम मसाला, कसूरी मेथी और अमचूर पाउडर डालें। लास्ट में हरा धनिया काटकर ऊपर से डालें और अच्छी तरह मिला लें।