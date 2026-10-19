केवल माउथ फ्रेशनर नहीं, सेहत का खजाना है सौंफ; इन तरीकों से करें अपनी डेली डाइट में शामिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सौंफ, भारतीय रसोई का एक छोटा सा लेकिन बेहद असरदार सुपरफूड है, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी खास ख्याल रखता है। इसमें मौजूद फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, गैस-अपच से राहत दिलाते हैं और सांसों को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखते हैं।

खास बात यह है कि सौंफ को डेली डाइट में कई आसान तरीकों से शामिल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ बेहद आसान और असरदार इस्तेमाल के तरीकों के बारे में:

सौंफ का डिटॉक्स पानी

रात में एक चम्मच सौंफ पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। यह शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन को तेज करता है और पेट की सूजन कम करता है।

खाने के बाद सौंफ चबाना

खाने के बाद एक चम्मच सौंफ चबाना सबसे पारंपरिक और कारगर तरीका है। यह लार के स्राव को बढ़ाता है, जिससे भोजन जल्दी पचता है और मुंह की बदबू भी दूर होती है।

सौंफ की हर्बल चाय

एक कप पानी में सौंफ उबालकर चाय बनाएं। चाहें तो इसमें थोड़ा अदरक या शहद मिलाएं। यह गैस, एसिडिटी और पेट दर्द में राहत देने के साथ शरीर को रिलैक्स भी करती है।

सौंफ का पाउडर

सौंफ को हल्का भूनकर पीस लें और इसे रोजाना गुनगुने पानी के साथ लें। यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और पेट को हल्का रखता है, जिससे भारीपन महसूस नहीं होता।

सलाद और डिशेज में इस्तेमाल

सलाद, रायता या सब्जियों में थोड़ी सौंफ मिलाने से स्वाद बढ़ता है और पाचन आसान हो जाता है। यह एक हेल्दी फ्लेवर एन्हांसर की तरह काम करती है।

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