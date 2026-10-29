घर पर जमाने पर पानी छोड़ देता है दही? इन 5 आसान ट्रिक्स से जमेगा एकदम डेयरी जैसा गाढ़ा और मलाईदार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर का बना दही स्वाद और ताजगी में लाजवाब होता है। हालांकि, कई बार लोगों की शिकायत होती है उनका दही ठीक से जमता नहीं है। बहुत पानी जैसा बन जाता है या ठीक से सेट नहीं होता। अगर आपके साथ भी ये परेशानियां होती हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम बात रहे हैं।

मार्केट जैसे गाढ़े और क्रीमी दही के लिए दही जमाते समय आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। इन टिप्स में सही दूध और जमाने की तकनीक जैसी बातें शामिल हैं। आइए जानें घर पर बाजार जैसा दही जमाने के लिए कुछ आसान टिप्स।