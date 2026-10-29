क्या आप भी रोज वही सादे ओट्स खाकर बोर हो गए हैं? ट्राई करें ये 8 टेस्टी और हेल्दी डिशेज
इस आर्टिकल में आप ओट्स से बनने वाली कुछ ऐसी यूनिक डिशेज के बारे में जानेंगे, जो रेगुलर ओट्स से काफी हटकर हैं।
HighLights
ओट्स से बनाएं 8 स्वादिष्ट और सेहतमंद डिशेज
उपमा, चीला, इडली जैसे कई विकल्प हैं मौजूद
नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक तक, ओट्स हर जगह
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ओट्स हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रोज-रोज वही उबले हुए या दूध में बने फीके ओट्स खाना किसी को भी बोरिंग लग सकता है। अगर आप भी ओट्स के उसी पुराने स्वाद से ऊब चुके हैं और इसे मजेदार तरीके से अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया है कुछ नया ट्राई करने का।
इस आर्टिकल में हम आपको ओट्स से बनने वाली कुछ ऐसी शानदार डिशेज बताने जा रहे हैं, जो आपके मुंह का स्वाद भी बदल देंगी और आपकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखेंगी।
ओट्स उपमा
अगर आप झटपट और पौष्टिक नाश्ता चाहते हैं, तो सूजी की जगह ओट्स का उपमा बनाएं। यह काफी हल्का होता है और इसमें अपनी पसंद की सब्जियां मिलाने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है।
ओट्स चीला
बेसन या गेहूं के आटे की तरह ही ओट्स का चीला भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसमें बारीक कटे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर आप फाइबर और प्रोटीन से भरपूर एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं।
ओट्स इडली
साउथ इंडियन फ्लेवर को एक हेल्दी ट्विस्ट देना चाहते हैं, तो ओट्स इडली जरूर ट्राई करें। यह बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। लो-कैलोरी होने के साथ-साथ यह पचने में भी बेहद आसान होती है।
ओट्स खिचड़ी
चावल की जगह ओट्स से बनी खिचड़ी पेट के लिए काफी हल्की और फायदेमंद होती है। इसमें दाल और सब्जियां डालकर इसे न्यूट्रिशन से भरपूर बनाया जा सकता है।
ओट्स स्मूदी
अगर आपके पास सुबह नाश्ता बनाने का ज्यादा समय नहीं है, तो ओट्स को ताजे फलों और दूध के साथ ब्लेंड करके स्मूदी बना लें। यह एनर्जी से भरपूर ड्रिंक आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगी।
ओट्स कटलेट
शाम की चाय के साथ कुछ क्रिस्पी खाने का मन हो, तो ओट्स कटलेट एक परफेक्ट स्नैक है। उबले आलू और सब्जियों के साथ ओट्स मिलाकर बनाए गए ये कटलेट टेस्टी होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होते हैं।
ओट्स पैनकेक
जब भी कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो, तो ओट्स पैनकेक बनाकर देखें। फलों और शहद का इस्तेमाल करके इसे और भी हेल्दी बनाया जा सकता है। यह डिश बच्चों को भी बहुत पसंद आती है।
ओट्स खीर
अगर आपको पारंपरिक मीठा खाना पसंद है, तो ओट्स की खीर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। दूध, गुड़ और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बनी यह खीर खाने में बेहद लाजवाब लगती है।
इन मजेदार रेसिपीज के साथ अब ओट्स खाना आपके लिए कभी उबाऊ नहीं होगा, बल्कि आपको हर दिन कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करने का आनंद मिलेगा।
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