क्या आप भी रोज वही सादे ओट्स खाकर बोर हो गए हैं? ट्राई करें ये 8 टेस्टी और हेल्दी डिशेज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ओट्स हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रोज-रोज वही उबले हुए या दूध में बने फीके ओट्स खाना किसी को भी बोरिंग लग सकता है। अगर आप भी ओट्स के उसी पुराने स्वाद से ऊब चुके हैं और इसे मजेदार तरीके से अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया है कुछ नया ट्राई करने का।

इस आर्टिकल में हम आपको ओट्स से बनने वाली कुछ ऐसी शानदार डिशेज बताने जा रहे हैं, जो आपके मुंह का स्वाद भी बदल देंगी और आपकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखेंगी। ओट्स उपमा अगर आप झटपट और पौष्टिक नाश्ता चाहते हैं, तो सूजी की जगह ओट्स का उपमा बनाएं। यह काफी हल्का होता है और इसमें अपनी पसंद की सब्जियां मिलाने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। ओट्स चीला बेसन या गेहूं के आटे की तरह ही ओट्स का चीला भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसमें बारीक कटे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर आप फाइबर और प्रोटीन से भरपूर एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं।

ओट्स इडली साउथ इंडियन फ्लेवर को एक हेल्दी ट्विस्ट देना चाहते हैं, तो ओट्स इडली जरूर ट्राई करें। यह बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। लो-कैलोरी होने के साथ-साथ यह पचने में भी बेहद आसान होती है। ओट्स खिचड़ी चावल की जगह ओट्स से बनी खिचड़ी पेट के लिए काफी हल्की और फायदेमंद होती है। इसमें दाल और सब्जियां डालकर इसे न्यूट्रिशन से भरपूर बनाया जा सकता है। ओट्स स्मूदी अगर आपके पास सुबह नाश्ता बनाने का ज्यादा समय नहीं है, तो ओट्स को ताजे फलों और दूध के साथ ब्लेंड करके स्मूदी बना लें। यह एनर्जी से भरपूर ड्रिंक आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगी।