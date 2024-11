क्या आप भी अंजीर को मानते हैं शाकाहारी, तो जानें इसे खाकर कैसे बन सकते हैं नॉन-वेजिटेरियन

अंजीर (benefits of figs) ढेर सारे पोषक तत्वों से भरपूर एक स्वादिष्ट और लाभकारी फल है। इसे खाने से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आमतौर पर इसे सभी फलों की वजह इसे भी शाकाहारी माना जाता है लेकिन असल में अंजीर शाकाहारी (figs vegetarian or not) नहीं होता है। आइए जानते हैं क्यों कुछ लोग इसे नॉन-वेजिटेरियन मानते हैं।

इन वजहों से अंजीर को माना जाता है नॉन- वेजिटेरियन (Picture Credit- Freepik)