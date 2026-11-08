हर दीवाली बेसन के लड्डू और बर्फी क्यों? इस बार गुड़ और खजूर से मेहमानों को खिलाएं कुछ नया; नोट करें रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ लोगों को खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, फिर ये तो फेस्टिव सीजन है जो मीठे के बगैर अधूरा है। ऐसे में आइए चीनी के दो हेल्दी विकल्पों गुड़ और खजूर से बनने वाली स्वीट डिशेज की रेसिपी जानते हैं। ये रेसिपीज मिठाइयों से कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन हैं और स्वाद के मामले में भी आपको निराश नहीं करने वाली।