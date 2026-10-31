समोसे-पकौड़े छोड़िए, चाय के साथ ट्राई करें ये हेल्दी और क्रिस्पी 'चुकंदर के कबाब', भूल जाएंगे बाजार का स्वाद

1 सबसे पहले उबले हुए चुकंदर को कद्दूकस कर लें और हाथ से दबाकर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, जिससे कबाब बनाते समय मिक्सचर ढीला न हो।

2 अब एक बड़े बाउल में कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, मैश किया हुआ आलू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया डालें।

3 इसके बाद इसमें नमक और सभी सूखे मसाले मिलाएं और मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करें।

4 अब इस मिक्सचर में बेसन या ब्रेड क्रम्ब्स डालें। यह कबाब को बांधने में मदद करेगा और इन्हें क्रिस्पी भी बनाएगा।

5 अगर मिश्रण गीला लगे तो थोड़ा और बेसन डाल सकते हैं। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इससे गोल या चपटे कबाब बना लें।

6 अब एक नॉन-स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और धीमी से मीडियम फ्लेम पर कबाब को सेकें। कबाब को पलट-पलट कर दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक पकाएं।

7 चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर या ओवन में भी कम तेल में तैयार किया जा सकता है।