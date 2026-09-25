पूर्वांचल-बिहार की खास पहचान है दाल की दुल्हन, हंसी-मजाक में बनी थी पहली बार, नोट करें सीक्रेट रेसिपी

ऐसे में अगर आप अपनी सादी दाल में नया ट्विस्ट चाहते हैं तो इस वीकेंड यह रेसिपी जरूर ट्राई करें।

यह रेसिपी जितनी स्वादिष्ट है, इसे बनाना उतना ही आसान है। आइए जानते हैं इसकी स्पेशल रेसिपी:

दाल की दुल्हन बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप अरहर दाल, 2 चम्मच मसूर दाल, 1/4 कप मूंग दाल और 2 चम्मच चना दाल को अच्छे से पानी में धोकर बर्तन में अलग रख लें।

अब एक गहरे बर्तन में 2 चम्मच घी गर्म करें और फिर 1 चम्मच जीरा भी भून लें।

जीरा भुन जाने के बाद उसमें धोकर रखी हुई दाल डालकर थोड़ी देर चम्मच से चलाएं।

इसके बाद दाल में 4-5 कप पानी डालने के साथ ही स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालें।

इसे धीमी आंच पर धीरे-धीरे पकने देना है, तब तक आटे से दुल्हन यानी डंपलिंग्स बनाने की तैयारी करनी है।

इसके लिए एक बड़ी कटोरी में 1 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप रागी आटा लें।

इसमें जरूरत अनुसार नमक डालने के बाद पानी डालें और एकदम नरम आटा गूंध लें।

5-6 मिनट तक आटा सेट होने के लिए रखने के बाद इसकी छोटी-छोटी पूरियां बेल लेनी है।

अगर इनका आकार एक जैसा नहीं है तो इन्हें कटोरी की मदद से काट लें।

इन कटी हुई पूरियों को हाथ में लेकर आमने-सामने के दोनों किनारे उठाएं और बीच में एक साथ जोड़ देना है।

अब सभी पूरियों को इस तरह आकार देकर एक-एक करके दाल में डालें।

इसके बाद दाल को 10-12 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है।

सबसे आखिरी स्टेप में एक छोटे पैन में 2 चम्मच देसी घी में एक चुटकी हींग, 2 सूखी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर तड़का तैयार करें।