बढ़ेगा खून और चेहरे पर भी आएगा शानदार ग्लो, डाइट में ऐसे शामिल करें चुकंदर; स्वाद और सेहत का है परफेक्ट बैलेंस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चुकंदर सिर्फ एक आम सब्जी नहीं, बल्कि एक 'सुपरफूड' है। जी हां, अगर आप शरीर में खून की कमी दूर करना चाहते हैं, चेहरे पर गजब का ग्लो चाहते हैं और अपना स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

इसमें आयरन, फोलेट, पोटैशियम, फाइबर और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व मिलकर शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं और एनर्जी लेवल को हाई रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करना बहुत ही आसान है। आइए जानते हैं चुकंदर खाने के कुछ बेहद आसान तरीके, जिनसे स्वाद और सेहत का परफेक्ट बैलेंस बना रहेगा।

सुबह-सुबह पिएं फ्रेश जूस सुबह खाली पेट चुकंदर का फ्रेश जूस पीना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को डिटॉक्स करके ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। इसके स्वाद और न्यूट्रिशन वैल्यू को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी गाजर, आंवला या अदरक भी मिला सकते हैं।

सलाद में लाएं एक नया स्वाद कच्चे चुकंदर को डाइट में शामिल करने का सबसे सरल तरीका है, इसे कद्दूकस करके सलाद बनाना। इसे खीरा, टमाटर और प्याज के साथ मिलाएं और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ लें। फाइबर से भरपूर यह सलाद आपके पाचन तंत्र को काफी मजबूत बनाता है।

बच्चों का फेवरेट चुकंदर का पराठा अक्सर बच्चे चुकंदर खाने से कतराते हैं। ऐसे में आप उबले और मैश किए हुए चुकंदर को गेहूं के आटे में गूंथ कर उनके लिए रंग-बिरंगा और हेल्दी पराठा बना सकते हैं। यह नाश्ता बच्चों को बहुत आसानी से पसंद आ जाता है।

एनर्जी से भरपूर स्मूदी चुकंदर की स्मूदी एक बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है, जो वर्कआउट से पहले या बाद में पीने के लिए एकदम सही है। इसे बनाने के लिए चुकंदर को सेब, केले या दही के साथ ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें।

लाजवाब स्वाद वाली सब्जी आप अपने रोज के खाने में चुकंदर की सब्जी को भी शामिल कर सकते हैं। हल्के मसालों का इस्तेमाल करके इसकी सूखी या ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं। यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व भी देती है।

ठंडक देने वाला स्वादिष्ट रायता उबले हुए चुकंदर को कद्दूकस करके दही में मिलाएं। स्वाद को और बढ़ाने के लिए इसमें ऊपर से भुना हुआ जीरा और काला नमक डालें। यह एक बेहतरीन साइड डिश है, जो पेट को ठंडक देती है और पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है।

हेल्दी स्नैकिंग के लिए चुकंदर चिप्स अगर आपको तले हुए चिप्स खाने की आदत है, तो अब उसका हेल्दी विकल्प आपके पास है। चुकंदर को एकदम पतले स्लाइस में काटें और उन्हें ओवन या एयर फ्रायर में बेक कर लें। यह एक शानदार हेल्दी स्नैक है जो फ्राइड चिप्स की जगह ले सकता है।