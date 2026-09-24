रोज-रोज के खाने से हो गए हैं बोर? चावल के साथ जायका बढ़ा देगी तेलंगाना की 'पच्ची पुलुसु'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साउथ इंडियन खाने का नाम सुनते ही अक्सर इडली, डोसा या सांभर याद आता है, लेकिन दक्षिण भारत के खजाने में कई ऐसी अनोखी और पारंपरिक रेसिपी मौजूद हैं जो स्वाद में लाजवाब होती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही शानदार डिश, जिसे तेलंगाना पच्ची पुलुसु (Telangana Pachi Pulusu) कहा जाता है।

क्या है पच्ची पुलुसु? पच्ची पुलुसु तेलंगाना की एक बेहद पारंपरिक डिश है। जो लोग खाने में कुछ अलग और चटपटा स्वाद पसंद करते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। यह बिल्कुल असली साउथ इंडियन स्टाइल में बनाई जाती है।

इमली और भुनी हरी मिर्च में छिपा है स्वाद का राज इस शानदार डिश की सबसे खास बात इसके दो प्रमुख स्वाद हैं, जो इसे बाकी रेसिपीज से बिल्कुल अलग बनाते हैं: खट्टी इमली: इस पूरी रेसिपी का बेस इमली से तैयार होता है। इमली का यह पानी डिश को एक बहुत ही ताजा और चटाखेदार स्वाद देता है।

इस पूरी रेसिपी का बेस इमली से तैयार होता है। इमली का यह पानी डिश को एक बहुत ही ताजा और चटाखेदार स्वाद देता है। तीखी भुनी मिर्च: पच्ची पुलुसु में साधारण कच्ची मिर्च की जगह खास भुनी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। भुनी हुई ये मिर्च डिश में एक सोंधा तीखापन लेकर आती है। जब यह तीखापन इमली के खट्टेपन के साथ मिलता है, तो स्वाद का एकदम परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। चावल के साथ है बेस्ट कॉम्बिनेशन इस तेलंगाना पच्ची पुलुसु का असली मजा चावल के साथ ही आता है। जब आप गरमा-गरम सादे चावल के साथ इस खट्टे और सोंधे तीखे पुलुसु को मिलाते हैं, तो यह आपके मुंह में स्वाद का एक अलग ही जादू घोल देता है।