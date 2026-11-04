रेगुलर मिठाइयों से हो गए हैं बोर? इस दीवाली ट्राई करें शेफ की बताई 3 बिल्कुल नई और अनोखी रेसिपीज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के त्योहार पर घर में कई तरह की डिशेज बनाई जाती है, लेकिन अगर आप इस बार कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो शेफ कपिल सिकद्दर (द अशोका, नई दिल्ली) की बताई गईं ये तीन डिशेज आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।

ये डिशेज नमकीन और मीठे, दोनों तरह के स्वाद का मेल पेश करती हैं। इन डिशेज में जैकफ्रूट एंड मखाना टुक इन क्रीमी पिस्ता ग्रेवी, मलाई स्टफ्ड क्रिस्पी रागी रोल और तिल की किस शामिल हैं। आइए जानें इन स्वादिष्ट डिशेज को बनाने की परफेक्ट रेसिपी।

मलाई स्टफ्ड क्रिस्पी रागी रोल (साॅफ्रन मलाई डेजर्ट) यह एक ऐसा डेजर्ट है जिसे आप 30 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तैयारी का समय- 15 मिनट पकाने का समय- 20 मिनट मात्रा- 2 रोल सामग्री- रागी बेस के लिए- रागी आटा (फिंगर मिलेट)- 1/2 कप

गेहूं का आटा या मिल्क पाउडर- 2 चम्मच

गुड़ का पाउडर या चीनी- 2 चम्मच

ताजा दूध- 1 कप

इलायची पाउडर- 1/2 चम्मच

शुद्ध घी- 2 चम्मच फिलिंग के लिए- मलाई या रबड़ी- 1.5 कप

हैवी क्रीम या कन्डेस्ड मिल्क

केसर और इलायची- आवश्यकतानुसार गार्निशिंग के लिए- ताजी या सूखी लाल गुलाब की पंखुड़ियां

बादाम के कतरन

पिस्ता के टुकड़े

किशमिश

शहद या केसर का सिरप बनाने की विधि- एक कटोरे में रागी का आटा, गेहूं का आटा और गुड़ का पाउडर मिलाएं।

इसमें दूध डालकर एक चिकना घोल तैयार कर लें।

फिलिंग के लिए, हेवी क्रीम या कन्डेस्ड मिल्क को केसर और इलायची के साथ तब तक धीमी आंच पर गाढ़ा करें जब तक कि वह रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी में न आ जाए। इसे थोड़ा ठंडा होने दें।

अब रागी का बेस तैयार करें और घी की मदद से इसे क्रिस्पी करें। एक किनारे पर मलाई की फिलिंग रखें और इसे सिलेंडर आकार में रोल कर लें।

इसे सर्विंग प्लेट में सजाएं और गुलाब की पंखुड़ियों, बादाम, पिस्ता और किशमिश से गार्निश करें। लास्ट में शहद या केसर सिरप की बूंदें छिड़कें। तिल की किस (सेसेम एंड नट रॉयल बार्स)