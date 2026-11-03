इस दीवाली घर पर बनाएं मध्य प्रदेश की मशहूर बेसन की चकती, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा हलवाई का पता
बेसन की चकती बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली पर अगर आप बाजार की मिलावटी मिठाइयों की जगह घर पर ही कुछ स्वादिष्ट और शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो बेसन की चकती आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेसन की बर्फी को ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बेसन की चकती कहा जाता है।
इस मिठाई की खुशबू और स्वाद इतना लाजवाब होता है कि हर कोई इसे बहुत पसंद करता है। अगर आप दीवाली के मौके पर घर पर बेसन की चकती बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी एकदम आसान रेसिपी।