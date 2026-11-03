इस दीवाली घर पर बनाएं मध्य प्रदेश की मशहूर बेसन की चकती, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा हलवाई का पता

1 सबसे पहले एक कड़ाही में घी को गर्म करें और उसमें दो कप बेसन डालें।

2 आंच को धीमा रखते हुए लगातार चलाते हुए बेसन को भून लें। जैसे-जैसे बेसन भूनता जाएगा, वो घी छोड़ने लगेगा और उसका रंग हल्का भूरा हो जाएगा।

3 जब बेसन का रंग गोल्डन ब्राउन हो जाए और उससे खुशबू आने लगे, तब गैस बंद कर दें।

4 अब एक पैन में डेढ़ कप पानी और आधा कप चीनी डालकर उबालें और इसे तब तक पकाएं, जब तक चिपचिपी चाशनी न बन जाएं।

5 अब तैयार की हुई चाशनी को धीमी आंच पर भुने हुए बेसन में थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते जाएं। ध्यान रखें कि बेसन में गांठें न पड़ें।

6 इसके बाद इसे लगातार चलाते रहें, जब तक बेसन कड़ाही छोड़ने न लगे और गूंथे हुए आटे की तरह एक जगह इकट्ठा हो जाए।

7 इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें।

8 अब एक थाली में घी लगाकर उसे चिकना कर लें और उस पर बेसन के मिश्रण को फैला दें।

9 इसके ऊपर कटे हुए बादाम और पिस्ता छिड़क दें और हल्के हाथों से दबा दें, ताकि बेसन में चिपक जाए।