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इस दीवाली घर पर बनाएं मध्य प्रदेश की मशहूर बेसन की चकती, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा हलवाई का पता

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Tue, 03 Nov 2026 08:00 PM (IST)

बेसन की चकती बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं।

बेसन की चकती बनाने की रेसिपी (AI Generated Image)

बेसन की चकती बनाने की रेसिपी (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली पर अगर आप बाजार की मिलावटी मिठाइयों की जगह घर पर ही कुछ स्वादिष्ट और शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो बेसन की चकती आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेसन की बर्फी को ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बेसन की चकती कहा जाता है। 

इस मिठाई की खुशबू और स्वाद इतना लाजवाब होता है कि हर कोई इसे बहुत पसंद करता है। अगर आप दीवाली के मौके पर घर पर बेसन की चकती बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी एकदम आसान रेसिपी। 

बेसन की चकती रेसिपी

कुल समय : 40 mins
तैयारी का समय : 5 mins
पकाने का समय :35 mins
कोर्स : Desserts
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

बेसन की चकती बनाने के लिए सामग्री:

  • बेसन- 2 कप
  • चीनी- 1.5 कप
  • घी- 1 कप
  • इलायची पाउडर- 1 छोटा चम्मच
  • ड्राई फ्रूट्स- बादाम और पिस्ता
  • पानी- आधा कप

बेसन की चकती बनाने की विधि:

1

सबसे पहले एक कड़ाही में घी को गर्म करें और उसमें दो कप बेसन डालें।

2

आंच को धीमा रखते हुए लगातार चलाते हुए बेसन को भून लें। जैसे-जैसे बेसन भूनता जाएगा, वो घी छोड़ने लगेगा और उसका रंग हल्का भूरा हो जाएगा।

3

जब बेसन का रंग गोल्डन ब्राउन हो जाए और उससे खुशबू आने लगे, तब गैस बंद कर दें।

4

अब एक पैन में डेढ़ कप पानी और आधा कप चीनी डालकर उबालें और इसे तब तक पकाएं, जब तक चिपचिपी चाशनी न बन जाएं।

5

अब तैयार की हुई चाशनी को धीमी आंच पर भुने हुए बेसन में थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते जाएं। ध्यान रखें कि बेसन में गांठें न पड़ें।

6

इसके बाद इसे लगातार चलाते रहें, जब तक बेसन कड़ाही छोड़ने न लगे और गूंथे हुए आटे की तरह एक जगह इकट्ठा हो जाए।

7

इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें।

8

अब एक थाली में घी लगाकर उसे चिकना कर लें और उस पर बेसन के मिश्रण को फैला दें।

9

इसके ऊपर कटे हुए बादाम और पिस्ता छिड़क दें और हल्के हाथों से दबा दें, ताकि बेसन में चिपक जाए।

10

इस मिश्रण को एक-दो घंटे के लिए सेट होने दें और जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, तो चाकू की मदद से चौकोर आकार में काट लें। बेसन की चकती बनकर तैयार है।

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