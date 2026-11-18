लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और कैफे वाले रेगुलर मेन्यू से बोर हो गए हैं? जी हां, अगर आपको कुछ देसी और मजेदार खाने की क्रेविंग हो रही है, तो आपके लिए एकदम परफेक्ट सीन सेट हो रहा है।

नई दिल्ली में 'एनुअल सरस शक्ति फूड फेस्टिवल 2026' (SARAS Food Festival 2026 Delhi) शुरू होने वाला है। बता दें, यह टेस्ट और ट्रेडिशन का एकदम धांसू कॉम्बिनेशन है, जहां आप रूरल इंडिया के जायकों को फुल-ऑन एन्जॉय कर सकते हैं।

अलग-अलग राज्यों का खाना, बस एक जगह सोचो, एक ही जगह पर आपको 30 से ज्यादा राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के रीजनल और ट्रेडिशनल डिशेज ट्राई करने को मिलें। कश्मीर के लाजवाब जायके से लेकर महाराष्ट्र के स्पाइसी तड़के तक, यहां हर तरह की क्रेविंग का जुगाड़ है। यहां 55 से ज्यादा लाइव फूड स्टॉल्स लगने वाले हैं, मतलब सीधे गरमा-गरम और फ्रेश खाने का मजा।

400+ रूरल वुमन एंटरप्रेन्योर्स का मैजिक इस फेस्टिवल की सबसे कूल बात यह है कि ये सारा सुपर-टेस्टी खाना 400 से ज्यादा ग्रामीण महिला उद्यमी तैयार कर रही हैं। खास बात है कि यह इवेंट भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और 'सरस आजीविका' के सपोर्ट से हो रहा है।