इस चटनी से बाहर निकल जाएगा शरीर का गंदा कोलेस्ट्रॉल, यहां जाने इसे बनाने का तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की व्यस्त जीवनशैली में, खान-पान पर ध्यान देना अक्सर मुश्किल हो जाता है। अस्वस्थ खान-पान के कारण, बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना एक आम समस्या बन गई है। बैड कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों का एक अहम कारण है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम (How To Reduce Bad Cholesterol) कर सकते हैं? जी हां, आप लहसुन की चटनी (Garlic Chutney To Reduce Cholesterol) को अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं।