सर्दियों में गोभी और साग खाने के हैं शौकीन? तो पकाने से पहले जरूर करें 3 काम, थाली तक नहीं पहुंचेंगे कीड़े

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में हरी-भरी सब्जियों की बहार आ जाती है। मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग हो, या फिर गरमागरम आलू-गोभी की सब्जी, इनका स्वाद सर्दियों में दोगुना हो जाता है।

लेकिन स्वाद और सेहत से भरपूर इन सब्जियों के पत्तों और गोभी के फूलों के बीच अक्सर छोटे-छोटे कीड़े या इल्लियां छिपी होती हैं, जो आसानी से नजर नहीं आतीं। अगर इन्हें ठीक से साफ न किया जाए, तो ये सीधे हमारी थाली और पेट तक पहुंच सकते हैं, जिससे सेहत खराब होने का डर रहता है।

हालांकि, आपको घबराने या अपनी पसंदीदा सब्जियां छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पकाने से पहले बस इन 3 आसान तरीकों को अपनाकर आप अपनी सब्जियों को पूरी तरह से सेफ बना सकते हैं। गुनगुने पानी और नमक का इस्तेमाल करें गोभी और साग को साफ करने का यह सबसे पुराना और असरदार तरीका है। गोभी को टुकड़ों में काटने के बाद और साग की पत्तियों को छांटने के बाद, उन्हें एक बड़े बर्तन में रखें। अब इसमें हल्का गुनगुना पानी और एक से दो चम्मच नमक डाल दें। सब्जियों को इस पानी में 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। नमक और हल्के गर्म पानी की वजह से छिपे हुए कीड़े तुरंत बाहर आ जाते हैं और पानी की सतह पर तैरने लगते हैं।

हल्दी के पानी से धोएं हल्दी में प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं। नमक के पानी से निकालने के बाद, एक बार सब्जियों को हल्दी वाले पानी से भी धो लें। एक बर्तन में साफ पानी लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला दें। अपनी गोभी या साग को इसमें डालकर अच्छी तरह धो लें। इससे न सिर्फ बचे-खुचे कीड़े खत्म हो जाएंगे, बल्कि सब्जियों पर मौजूद हानिकारक केमिकल या मिट्टी भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी।

अच्छी रोशनी में छांटें और बहते पानी में धोएं सब्जियों को हमेशा अच्छी रोशनी में बैठकर काटना चाहिए। गोभी को कभी भी साबुत न उबालें, बल्कि उसके छोटे-छोटे फूल तोड़कर अंदर तक चेक करें कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं चिपका है। साग की पत्तियों को भी एक-एक करके खोलकर देखना जरूरी है। नमक और हल्दी के पानी से धोने के बाद, आखिर में सब्जियों को नल के बहते पानी के नीचे रखकर अच्छी तरह रगड़कर धोएं। तेज धार से पत्तों के बीच फंसी गंदगी और छोटे कीड़े पूरी तरह बह जाते हैं।