    आप भी चाहते हैं बचा हुआ खाना ना हो वेस्ट तो इन 5 तरीकों से कर सकते हैं उनका बेहतर इस्तेमाल

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    रात या दोपहर का बचा हुआ खाना उसी रूप में दोबारा गर्म करके खाना बोरिंग हो सकता है, लेकिन उसे एक नया रूप और फ्लेवर दे दिया जाए तो आपकी मेहनत भी बचेगी और खाना भी बर्बाद नहीं होगा। लेफ्टओवर फूड की पहले से की गई प्लांनिंग, उसे स्टोर करने का तरीका इस काम में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

    बचे हुए खाने को फेंकने से बचाएं, इन आसान तरीकों से करें इस्तेमाल (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बेहतर सेहत के लिए एक्सपर्ट ताजा खाना खाने की सलाह देते हैं, लेकिन हर बार नाप-तौल का खाना पकाना संभव नहीं हो पाता। बचा हुआ खाना आपके लिए कई बार जीवनरक्षक हो सकता है। किसी दिन आपने ज्यादा काम कर लिया और उस दिन आपको कुछ भी पकाने का मन नहीं हो रहा तो ये लेफ्टओवर फूड बड़े काम के साबित होते हैं। इस आर्टिकल में जानेंगे कि कैसे बचे हुए खाने का आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

    लेफ्टओवर की करें प्लानिंग

    अगर आपको शॉपिंग पर जाना और घर आकर फिर खाना पकाने की टेंशन है तो एक दिन पहले ही उसकी प्लानिंग कर लें। कोई भी मनपसंद रेसिपी ज्यादा मात्रा में तैयार करके रख लें। इससे आपके फ्रिज में एस्क्ट्रा खाना स्टोर रहेगा और आपको पकाने की चिंता नहीं रहेगी। इसके लिए आप चीला या डोसा के लिए ज्यादा बैटर बनाकर स्टोर कर सकते हैं या फिर बिना सिकी हुई पैटी या उबले आलू रख सकते हैं।

    ये चीजें लगती हैं ज्यादा टेस्टी

    रात या दोपहर का खाना बचा हुआ है तो अगली मील की प्लानिंग बचे हुए खाने के हिसाब से करें। वैसे कुछ चीजें दोबारा गर्म करके खाने या पीने में ज्यादा टेस्टी लगती हैं, जैसे सूप, दाल, करी, रोस्ट की गई सब्जियां, वन पॉट मील।

    पारदर्शी कंटेनर में करें स्टोर

    कई बार हम खाना फ्रिज में रखकर भूल जाते हैं, इसलिए इसे हमेशा कांच के पारदर्शी लंच बॉक्स या मैसन जार में स्टोर करें। इससे हर बार फ्रिज खोलने पर वो नजर आता रहेगा और आपको याद रहेगा।

    अपनी रेसिपी में शामिल करें बचा हुआ खाना

    अगर आपके पास इतना खाना बचा हुआ नहीं है कि अगले मील में उसे खाकर पेट भरा जाए तो उसे अपनी रेसिपी में शामिल कर लें। जैसे पकी हुई सब्जियों को ऑमलेट या फिर चीले में इस्तेमाल कर लें, सलाद में उबले हुए काबुली चने डाल दें। बचे हुए चावल से आप टेस्टी-सा वेजिटेबल फ्राइड राइस या एग राइस बना सकते हैं।

    लेफ्टओवर पार्टी

    अगर फ्रिज में थोड़ा-थोड़ा करके ज्यादा लेफ्टओवर इकट्ठा हो गया है तो सारे कंटेनर बाहर निकाल लें और एक बार में लेफ्टओवर पार्टी कर लें। घर के सभी लोगों से पूछ लें कि बचे हुए खाने में से वो क्या खाना पसंद करेंगे और उन्हें नए रूप में सर्व कर दें। इस तरह आपका बचा हुआ खाना भी खत्म हो जाएगा और आप सब साथ मिलकर अच्छा वक्त बिता पाएंगे।

