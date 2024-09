International Day of Sign Languages 2024: क्यों मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और क्या है इस साल की थीम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। International Day of Sign Languages 2024: हर भाषा की अपनी खूबसूरती होती है। भारत की बात करें तो हर थोड़ी दूरी पर भाषा में कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। ये तो हो गई बोलचाल की भाषा, लेकिन जो बधिर हैं या मूक हैं, उनकी भी एक खास भाषा होती है, जिसे हम सांकेतिक भाषा यानी Sign Language कहते हैं।

हर साल 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस (International Day of Sign Languages) मनाया जाता है। यह एक खास दिन है, जब दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व और बधिर लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। 2017 में विश्व बधिर महासंघ (World Federation for the Deaf) ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। इस दिवस को हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि क्यों इस दिन को मनाना जरूरी है और क्या है इस साल की थीम।