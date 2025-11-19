Language
    Happy Men's Day 2025 Wishes: इन खास संदेशों से अपने जीवन के खास पुरुषों को कहें ‘हैप्पी मेन्स डे’

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    हमारी जिंदगी में कई पुरुष होते हैं, जो हमारे लिए हमेशा मौजूद रहते हैं और हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। किसी न किसी रूप में वे हमारा साथ जरूर देते हैं। अपने परिवार के लिए वे दिन-रात मेहनत करते हैं और चुपचाप सारी तकलीफें सहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस (International Men's Day 2025) उन्हीं पुरुषों को धन्यवाद देने का एक मौका है।

    इंटरनेशनल मेन्स डे पर इन संदेशों से दें शुभकामनाएं (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Happy Men's Day 2025 Wishes: हर साल 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस (International Men’s Day 2025) मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य पुरुषों के साथ सामाजिक, स्वास्थ्य और पारिवारिक स्तर पर होने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन हमारे जीवन के उन पुरुषों की सराहना करने का मौका देता है, जो अपने होने से हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं और हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। 

    इस खास मौके पर आप अपने पिता, भाई, पति, दोस्त या किसी भी ऐसे पुरुष को धन्यवाद कह सकते हैं, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इन पुरुषों को आप कुछ खास संदेशों के जरिए अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं और उन्हें धन्यवाद कह सकते हैं। आइए देखें अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस के लिए कुछ खास संदेश (Happy Men’s Day Wishes)।

    1. पिता, भाई, मित्र, हर रूप में प्यारे,

    तुम हो हमारी शक्ति, हमारी उम्मीदें,

    तुम हो हमारी आशा, तुम हो हमारा सहारा,

    तुम हो जीवन का आधार, हर पल हमारा प्यारा।

    हैप्पी मेन्स डे!

     

    2. परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए

    अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए

    और सबके लिए हमेशा खड़े रहने के लिए धन्यवाद।

    हैप्पी मेन्स डे!

    (Picture Courtesy: Freepik)

    3. जो खुद टूटकर भी अपने परिवार को संभाल ले, 

    वही असली मर्द है

    आप जैसे पुरुष को दिल से सम्मान।

    हैप्पी मेन्स डे!


    4. दर्द सहता है, फिर भी कुछ नहीं कहता है

    पुरुष है बिना थके मेहनत करता है।

    पुरुष दिवस की शुभकामनाएं


    5. आपकी जिम्मेदारियां अक्सर दिखाई नहीं देतीं, 

    लेकिन उनका असर हर खुशी में महसूस होता है

    Men’s Day पर आपको ढेरों शुभकामनाएं।


    6. दिए जलते और जगमगाते रहें

    आप हमेशा मुस्कुराते रहें।

    जब तक है जिंदगी, दुआ है मेरी

    आप ईद के चांद की जगह जगमगाते रहें।

    पुरुष दिवस की शुभकामनाएं


    8. जिंदगी को तरास के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है

    हर दुख बच्चों का खुद पर वो सह लेते हैं

    उस खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते है...

    हैप्पी मेन्स डे 2025!


    9. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

    सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

    मुबारक हो आपको 'मेन्स डे'

    हमने आपको यह पैगाम भेजा है...

    हैप्पी मेन्स डे 2025!