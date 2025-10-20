Diwali 2025: उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, देश में ऐसे मनाया जाता है रोशनी का यह त्योहार

(Picture Courtesy: AI Generated)

उत्तर भारत- उत्तर भारत में दीवाली का सबसे प्रचलित महत्व भगवान राम के अयोध्या वापसी से जुड़ा है। यहां दीवाली पांच दिनों का त्योहार है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर समाप्त होता है। धनतेरस पर बर्तन या सोना खरीदना शुभ माना जाता है। नरक चतुर्दशी पर सुबह स्नान और शाम को दीये जलाए जाते हैं। दीवाली की मुख्य रात को लक्ष्मी-गणेश की पूजा की जाती है, घरों को दीयों और रोशनी से सजाया जाता है और पटाखे फोड़े जाते हैं। अगले दिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज का खास महत्व है।

पश्चिम भारत- गुजरात में दीवाली व्यापारिक नववर्ष का प्रतीक है। लोग इस दिन नए बही-खाते शुरू करते हैं और व्यापारी समुदाय लक्ष्मी पूजन के बाद अपने व्यवसाय की नई शुरुआत करते हैं। यहां की एक खास परंपरा है घर के आंगन में रंगोली बनाकर उसमें तेल के दीये जलाना।

पूर्वी भारत- पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दीवाली की रात को काली पूजा का खास महत्व है। मान्यता है कि इस रात मां काली का अवतरण हुआ था। इसलिए, यहां लक्ष्मी पूजन के साथ-साथ मां काली की पूजा-अर्चना भी की जाती है। कोलकाता में कालीघाट और दक्षिणेश्वर काली मंदिर में इस दिन विशाल भीड़ उमड़ती है। पूर्वी भारत में भी दीये जलाए जाते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं, लेकिन धार्मिक आयोजनों पर जोर अलग होता है।