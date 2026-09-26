बालों को सिल्की बनाने के लिए ट्राई करें ये हर्बल पानी, शैम्पू के साथ मिलाकर धोएं बाल; हेयर फॉल भी होगा कम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम बदलने के साथ ही, हेयर फॉल की समस्या भी बढ़ जाती है। इसके अलावा, प्रदूषण, अनहेल्दी खाना, केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी बालों को कमजोर और रूखा बना देते हैं। अगर आपके बाल भी ड्राई और कमजोर हो गए हैं, तो एक नेचुरल तरीके से इनमें दोबारा जान भर सकते हैं।

इसके लिए न तो आपको किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी और न सैलून में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको घर पर ही एक हर्बल पानी तैयार करना होगा, जिसका इस्तेमाल शैंपू के साथ करना है। आइए जानें ये हर्बल पानी बनाने का तरीका।