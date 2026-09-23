उम्र से पहले दिखने लगे हैं White Hair? खाना शुरू कर दें ये 6 सुपरफूड्स, लौट सकता है बालों का कालापन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और खराब खानपान का सीधा असर हमारी सेहत के साथ-साथ हमारे बालों पर भी पड़ रहा है। 20-25 की उम्र में ही बालों का सफेद होना (Premature Graying of Hair) अब एक आम समस्या बन गई है। जब भी शीशे में कोई नया सफेद बाल दिखता है, तो मन उदास हो जाता है।

बता दें, बालों का रंग 'मेलेनिन' नाम के पिगमेंट पर निर्भर करता है। जब शरीर में इसकी कमी होने लगती है, तो बाल अपना प्राकृतिक काला रंग खोने लगते हैं। हालांकि, केमिकल वाले हेयर कलर इसका स्थायी इलाज नहीं हैं। अगर आप अपनी डाइट में कुछ खास सुपरफूड्स शामिल कर लें, तो न सिर्फ सफेद बालों की समस्या रुक सकती है, बल्कि बालों का कालापन भी वापस लौट सकता है। आइए जानते हैं इन 6 सुपरफूड्स के बारे में।

(Image Source: AI-Generated) आंवला बालों की किसी भी समस्या के लिए आंवला एक रामबाण इलाज है। इसमें विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यह बालों के रोम को मजबूत बनाता है और मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आप इसे कच्चा खा सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं या फिर आंवले का मुरब्बा अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं।

कढ़ी पत्ता हमारे किचन में दाल या सब्जी में तड़का लगाने के काम आने वाला कढ़ी पत्ता, बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें बीटा-कैरोटीन और प्रोटीन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, जो बालों को सफेद होने से रोकता है। आप सुबह खाली पेट 4-5 ताजे कढ़ी पत्ते चबा सकते हैं या इसे नारियल तेल में उबालकर बालों में लगा भी सकते हैं।

काले तिल आयुर्वेद में काले तिल को बालों के लिए बहुत गुणकारी माना गया है। यह आयरन, कॉपर और जिंक से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व मेलेनिन बनाने में बहुत मददगार होते हैं। हफ्ते में दो से तीन बार एक चम्मच भुने हुए काले तिल खाने से आपके बालों का प्राकृतिक रंग वापस आने में काफी मदद मिल सकती है।

बादाम और अखरोट सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स न सिर्फ दिमाग तेज करते हैं, बल्कि बालों को भी काला रखते हैं। बादाम और अखरोट में भरपूर मात्रा में कॉपर और विटामिन-ई पाया जाता है। कॉपर मेलेनिन पिगमेंट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना रात को भीगे हुए 4-5 बादाम और 2 अखरोट सुबह नाश्ते में खाने की आदत डाल लें।

पालक कई बार शरीर में खून की कमी या फोलिक एसिड की कमी से भी बाल तेजी से सफेद होने लगते हैं। पालक आयरन, फोलेट और कई विटामिन्स का पावरहाउस है। यह स्कैल्प तक ऑक्सीजन और खून का बहाव सही रखता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और उनका काला रंग बरकरार रहता है।