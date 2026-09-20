रोज शैंपू करने पर भी चिपचिपे रहते हैं बाल? गर्मी में 'ऑयली हेयर' से छुटकारा दिलाएंगे ये आसान हैक्स

माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करें- गर्मी में हार्श शैंपू का इस्तेमाल करने से स्कैल्प ड्राई हो जाता है और स्कैल्प ज्यादा ऑयल बनाने लगता है। इसलिए हमेशा माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैंपू का इस्तेमाल करें। इससे स्कैल्प साफ रहेगा और एक्स्ट्रा ऑयल भी कंट्रोल होगा।

कंडीशनर सही तरीके से लगाएं- बहुत से लोग कंडीशनर को स्कैल्प पर लगा लेते हैं, जिससे बाल जल्दी ऑयली हो जाते हैं। कंडीशनर हमेशा बालों की लंबाई और सिरों पर ही लगाएं। इससे बाल स्मूद रहेंगे और स्कैल्प ऑयली नहीं होगा।

एलोवेरा जेल लगाएं- एलोवेरा स्कैल्प को ठंडक देता है और ऑयल बैलेंस करने में मदद करता है। हफ्ते में 1-2 बार एलोवेरा जेल को स्कैल्प पर 20 मिनट लगाकर रखें और फिर बाल वॉश करें। इससे खुजली, ऑयल और डैंड्रफ की समस्या भी कम होगी।