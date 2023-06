Face Packs for glowing skin: बढ़ती उम्र में भी दिखना है जवां, तो इन नेचुरल फेस पैक्स को करें ट्राय

Face Packs for glowing skin अगर आप चेहरे के नेचुरल ग्लो को बढ़ाना चाहती हैं साथ ही बढ़ती उम्र में भी जवां नजर आना चाहती हैं तो यहां दिए गए फेस पैक को करें अपने ब्यूटी रूटीन में शामिल। ये पूरी तरह से नेचुरल हैं और इनके नियमित इस्तेमाल से हफ्तेभर में आपको अपनी त्वचा में फर्क नजर आने लगेगा।

Face Packs for glowing skin: चेहरे के निखार को बढ़ाने वाले फेस पैक्स

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Face Packs for Glowing Skin: फल और सब्जियों को खाने से सेहत को तो फायदे मिलते ही हैं, लेकिन इन्हें चेहरे पर लगाने से भी कई तरह के फायदे होते हैं। चेहरे पर नेचुरल निखार आता है, दाग-धब्बे दूर होते हैं, त्वचा जवां नजर आती है, रिंकल्स-पिंपल्स की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आप भी अपने चेहरे को बेदाग बनाना चाहती हैं और बढ़ती उम्र में भी जवां बने रहना चाहती हैं, तो इन फेस पैक्स को बनाएं अपने ब्यूटी रूटीन का हिस्सा। त्वचा की चमक बढ़ाने वाले नेचुरल फेस पैक्स 1. एक चम्मच दही, 1/2 छोटा चम्मच जौ का आटा, 1/2 नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाकर 5 मिनट रखें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। इस पैक के असर को बढ़ाने के लिए 1 बड़ा चम्मच ताजे खट्टे फल का जूस मिला सकते हैं। नींबू इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो स्किन का पीएच बैलेंस बनाए रखता है साथ ही त्वचा के दाग-धब्बे भी दूर करता है। 2. 3/4 कप दही, 2 टुकड़ा तरबूज, 1/2 आडू, 1/2 खीरे को मिक्सी में डालकर पेस्ट बनाएं। त्वचा पर 20-25 मिनट के लिए लगाएं और उसके बाद धो लें। यह पैक त्वचा में कसावट लगाने के लिए बेस्ट है। 3. त्वचा के लिए केसर बहुत अच्छा होता है। केसर में ऐसे नेचुरल केमिकल होते हैं, जो त्वचा की रंगत निखारते हैं। कच्चे दूध में चुटकीभर केसर मिलाकर कुछ देर छोड़ दें। आप चाहें, तो केसर का दूध बनाकर फ्रिज में रखें। जब भी कोई फेस पैक बनाएं, इसमें केसर का दूध भी मिक्स करें। 4. दो बड़े चम्मच दही, थोड़ा जैतून का तेल, 1/4 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 टुकड़ा तरबूज मिला लें। चेहरे पर सूखने तक रखें फिर ठंडे पानी से धो दें। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की रंगत निखारता है और झाइयां दूर करने में बेहद असरदार होता है। 5. टमाटर नेचुरल ब्लीच है। टमाटर का गूदा लें। चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर भी मिला लें। चेहरे पर सूखने तक लगाकर रखें। उसके बाद चेहरा धो लें। इसे नियमित लगाने पर रंगत निखरने लगती है। 6. पपीते का पेस्ट, चुटकीभर हल्दी और नींबू का रस भी चेहरे की रंगत को निखारने के लिए बढ़िया काम करता है। दो बड़े चम्मच पपीते का पेस्ट और 1/2 नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और हल्का सूखने पर धो लें। इसे कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर इस्तेमाल करें। Pic credit- freepik

