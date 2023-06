Seeds For Skin: ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं, तो डाइट में शामिल करें ये 4 तरह के बीज

Seeds For Skin ये छोटे-छोटे बीज सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड फाइबर और अन्य विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जो शरीर को कई रोगों से बचाने में मदद करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्किन के लिए भी बेहद गुणकारी होते हैं जी हां आप अपनी डाइट में इन बीजों को शामिल कर ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं।

Seeds For Skin: स्किन के लिए वरदान है ये बीज

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Seeds For Skin: कुछ बीज सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते है, ये आपकी त्वचा को भी कई तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं। जी हां, चमकती त्वचा के लिए आप इन बीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये छोटे बीज पावरहाउस का खजाना होते हैं। आप अपनी त्वचा को निखारने के लिए इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, आपने सही पढ़ा! तो चलिए जानते हैं, कौन-से बीज स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। कद्दू के बीज कद्दू के बीज में स्क्वैलीन और विटामिन ई होता है, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये बीज सूरज की हानिकारक किरणों से आपको बचाते हैं। कद्ददू के बीज जिंक का मुख्य स्रोत हैं, जो स्किन में कोलेजन उत्पादन को बढ़ाते हैं। इनमें मौजूद फैटी एसिड त्वचा को सॉफ्ट बनाता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। चिया सीड्स चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो त्वचा की सूजन और जलन को कम करता है। इन बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन की झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करते हैं। ये बीज सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। ये पाचन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करते हैं। सूरजमुखी के बीज सूरजमुखी के बीज आपकी त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये विटामिन-ई, सेलेनियम और जिंक से भरपूर होते हैं। जो स्किन में कोलेजन को उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आप ग्लोइंग स्किन की ख्वाहिश रखते हैं, तो अपनी डाइट में सूरजमुखी के बीज जरूर शामिल करें। अलसी के बीज अलसी के बीज में फैटी एसिड मौजूद होते हैं। ये आपकी त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इन बीजों में गुड फैट्स भी होते हैं। ये मुंहासे को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। इन बीजों में सेलेनियम, जिंक और कई अन्य खनिज होते हैं जो आपकी त्वचा और शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशाअपने डॉक्टर से सलाह लें। Picture Courtesy: Freepik

