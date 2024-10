सेहत ही नहीं त्वचा के लिए गुणकारी है शहद, स्किनकेयर रूटीन में शामिल करने से मिलेंगे एक नहीं कई फायदे

गुणों से भरपूर शहद सदियों से कई समस्याओं से राहत दिलाता आ रहा है। यह एक नेचुरल स्वीटनर है जो अपने स्वाद के साथ-साथ अपने फायदों के लिए भी जाना जाता है। सेहत के साथ ही यह त्वचा के लिए भी काफी लाभकारी (benefits of honey for skin) होता है। आइए जानते हैं शहद को स्किन केयर रूटीन (Honey in skincare routine) में शामिल करने से फायदे।