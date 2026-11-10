वही घिसी-पिटी बेल छोड़िए! इस भाई दूज हाथों पर रचाएं ये 5 मिनिमल मेहंदी डिजाइन, सेव कर लें फोटोज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भाई दूज का त्योहार बस आने ही वाला है। भाई-बहन के इस प्यारे से त्योहार पर सजने-संवरने का अपना ही अलग मजा है... और जब बात सजने की हो, तो हाथों में मेहंदी लगाना कैसे भूला जा सकता है? हालांकि, अगर आप भी हर बार वही पुरानी 'बेल' वाली मेहंदी लगाकर बोर हो गई हैं और कुछ नया या ट्रेंडी ढूंढ रही हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं।

आजकल घंटों बैठकर हैवी मेहंदी लगाने के बजाय 'मिनिमल मेहंदी' का काफी ट्रेंड है। यह न सिर्फ लगाने में आसान होती है, बल्कि रचने के बाद आपके हाथों को एक बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देती है। आइए देखते हैं 5 ऐसे खूबसूरत डिजाइन्स (Bhai Dooj Mehndi Designs) जिन्हें आप इस बार ट्राई कर सकती हैं।

भाई दूज स्पेशल मेहंदी डिजाइन-1 (Image Source: AI-Generated) हथेली के बिल्कुल बीचों-बीच एक खूबसूरत-सा गोल 'मंडला' डिजाइन बनाएं और उंगलियों के पोरों पर बारीक काम करें। बाकी पूरी हथेली को खाली छोड़ दें। यह डिजाइन देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और इसे बनाना भी काफी आसान है। कम समय में एक भरा-भरा और प्यारा लुक पाने के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है।

भाई दूज स्पेशल मेहंदी डिजाइन-2 (Image Source: AI-Generated) अगर आपको हाथों में बहुत ज्यादा मेहंदी पसंद नहीं है, तो जूलरी डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें कलाई के पास ब्रेसलेट की तरह और उंगलियों पर अंगूठी की तरह बारीक डिजाइन बनाया जाता है। यह आपके हाथों को बिना किसी असली गहने के भी एक बहुत ही एलिगेंट और रॉयल लुक देता है।

भाई दूज स्पेशल मेहंदी डिजाइन-3 (Image Source: AI-Generated) यह स्टाइल आजकल कॉलेज जाने वाली लड़कियों और वर्किंग वुमन के बीच सबसे ज्यादा हिट है। इसमें पूरी हथेली को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता है और सिर्फ उंगलियों पर जालीदार पैटर्न, लाइनिंग या छोटे-छोटे फूल बनाए जाते हैं। यह बहुत ही सटल और क्लासी लगता है।

भाई दूज स्पेशल मेहंदी डिजाइन-4 (Image Source: AI-Generated) अपनी हथेली के एक किनारे पर हाफ मून या फिर कोई एक बड़ा-सा गुलाब या कमल का फूल बनाएं। इसके साथ कुछ पत्तियां और डॉट्स जोड़ दें। यह कम से कम जगह में बनने वाला ऐसा डिजाइन है, जो सबकी नजरें आपकी तरफ खींच लेगा।