महंगी क्रीम और सीरम से हटकर अपनाएं होलिस्टिक स्किनकेयर, अंदर से हेल्दी रहेंगी और बाहर से चमकेगी त्वचा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हर कोई ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पाना चाहता है, इसलिए लोग तरह-तरह की क्रीम, सीरम और ब्यूटी प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ बाहर से स्किन की देखभाल करना ही काफी नहीं होता और यही वजह है कि आजकल “होलिस्टिक स्किनकेयर” का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। यह तरीका केवल चेहरे पर क्रीम लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को भी स्किन हेल्थ से जोड़कर देखता है।

होलिस्टिक स्किनकेयर में शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हेल्दी बॉडी का असर सीधे आपकी त्वचा पर दिखाई देता है। जब आप अंदर से फिट रहते हैं, तब स्किन अपने आप नेचुरल ग्लो करने लगती है। ऐसे में कुछ चीजें बहुत जरूरी है, जानते हैं क्यों