बालों को कलर करने का देसी जुगाड़! चायपत्ती, कॉफी और मेहंदी से घर पर तैयार करें DIY ब्राउन हेयर मास्क

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई लोग अपने बालों को ट्रेंड के हिसाब से कलर तो कराना चाहते हैं, लेकिन केमिकल वाली चीजों को बालों के संपर्क में नहीं लाना चाहते। ऐसे में हेयर कलर कराना उनके लिए सपने जैसा रह जाता है। अगर आप घर पर ही अपनी इस चाहत को पूरा करना चाहते हैं, तो घर में रखी ऐसी कई चीजें हैं जिनसे नेचुरली ब्राउन हेयर कलर किया जा सकता है।