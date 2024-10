OMG! असली सुंदरता सिर्फ क्रीम या मेकअप की बात नहीं, Dermatologist ने बताया सेहत से इसका कनेक्शन

आंतरिक स्वास्थ्य और बाहरी सुंदरता (Inner Health And Outer Beauty) का आपस में गहरा संबंध है और यह बात सदियों से चली भी आ रही है। हमारा शरीर अंदर से कैसा है इस बात का सीधा असर हमारी बाहरी खूबसूरती (Skin Health) पर पड़ता है। आइए सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. अमन दुआ से इस विषय को विस्तार से समझते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। "हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है..." हमारी त्वचा इस बात का एक सच्चा आईना होती है। अगर आप अंदर से हेल्दी रहेंगे, तो पाएंगे (Connection Between Health And Beauty) कि त्वचा भी खूबसूरत और चमकदार होगी। जैसे, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, उसी तरह, अगर हमें अंदर से कोई समस्या है, जैसे कि पेट खराब रहना या तनाव रहना, तो हमारी त्वचा पर मुंहासे, एक्जिमा या झुर्रियां जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। यानी, हमारी त्वचा हमें बताती है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए, सिर्फ त्वचा पर क्रीम लगाने से त्वचा की समस्याएं (Skin Problems) दूर नहीं होतीं, इसे दुरुस्त करने के लिए हमें अंदर की सेहत (Inner Health) पर भी ध्यान देना जरूरी होता है।

गट हेल्थ और सुंदरता हमारा पेट और हमारी त्वचा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारा पेट सही से काम करता है, तो हमारी त्वचा भी अच्छी दिखती है। पेट हमारे खाने को पचाता है और उससे पोषक तत्व लेता है। ये पोषक तत्व हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन अगर हमारा पेट ठीक से काम नहीं करता है, तो हमारी त्वचा पर मुंहासे, दाग और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, अपनी त्वचा को अच्छा रखने के लिए हमें अपने पेट का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।