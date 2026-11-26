लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस की चेयरपर्सन और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को इंडियन आर्ट, म्यूजिक और कल्चर से कितना लगाव है, ये किसी से छिपा नहीं है।

वो हर बड़े प्लेटफॉर्म पर भारतीय कला को प्रमोट करती नजर आती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद स्टेज पर वापसी कर सबको सरप्राइज दे दिया है। दरअसल, नीता अंबानी ने एक खास कार्यक्रम में भरतनाट्यम परफॉर्म किया, जिसकी तस्वीरें हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं (Nita Ambani Dance Video)।

पापा की याद में थिरके कदम, 'रघुपति राघव' पर बिखेरा जादू नीता अंबानी की यह खास परफॉर्मेंस नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के शो 'द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन' का हिस्सा थी। स्टेज पर बाकी डांसर्स के बीच नीता ने बेहद परफेक्शन के साथ एक-एक स्टेप किया। परफॉर्मेंस के दौरान उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ बता रहे थे कि डांस उनके दिल के कितने करीब है।

यह पल उनके लिए काफी इमोशनल भी रहा, क्योंकि यह परफॉर्मेंस उन्होंने अपने पिता की याद में दी थी। इसके लिए उन्होंने 'रघुपति राघव राजा राम' भजन को चुना। मंच पर उतरने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने इस स्टेज कमबैक की जानकारी दी और इसी भजन पर डांस करते हुए एक झलक दिखाई थी।