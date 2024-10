चावल के पानी से घर पर बनाएं टोनर, कुछ ही दिनों में मिलेगी मुलायम कोरियन ग्लास स्किन!

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Rice Water Toner: चावल के पानी को सदियों से एशियाई देशों में त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। साउथ कोरिया में खासतौर से स्किन केयर में चावल के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी चावल के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे नेचुरल टोनर की तरह इस्तेमाल करके, आप भी चावल के पानी के गुणों (Rice Water Benefits for Skin) को अपनी त्वचा में उतार सकते हैं। आइए जानते हैं चावल के पानी से टोनर बनाने की विधि (How to Make Rice Water Toner) और इसके फायदों के बारे में।

चावल के पानी से टोनर कैसे बनाएं?

चावल के पानी का टोनर बनाना बेहद आसान है। आप इसे घर पर ही कुछ ही चीजों का इस्तेमाल करके तैयार कर सकते हैं।