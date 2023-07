Natural Scrub: मंहगे स्क्रब पर नहीं खर्च करना चाहते पैसे, तो किचन में मौजूद इन चीज़ों से भी चला सकते हैं काम

Natural Scrub खूबसूरत नजर आने के लिए सही स्किन रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिसके लिए त्वचा को मॉयश्चराइज करना साफ करना और स्क्रब करते रहना चाहिए। इससे त्वचा की गहराई से सफाई हो जाती है और वो पहले से ज्यादा चमकदार खिली-खिली नजर आती है। आज हम आपको किचन में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे आप स्क्रबिंग की तरह यूज कर सकती हैं।

Natural Scrub: किचन में मौजूद इन चीज़ों से बनाएं स्क्रब

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Natural Scrub: ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत मंहगे होते हैं। बहुत सारी महिलाएं चेहरे को चमकाने और लंबे समय तक जवां बने रहने के लिए इन प्रोडक्ट्स में पानी की तरह पैसे बहा देती हैं और कई बार मनचाहा रिजल्ट भी नहीं मिलता। स्किन केयर के लिए स्क्रबिंग बहुत ही जरूरी स्टेप है, जिससे पोर्स में जमी गंदगी बाहर निकल जाती है और त्वचा कोमल व चमकदार नजर आती है। इसलिए हफ्ते में एक से दो बार एक्सफोलिएशन को जरूरी बताया गया है, लेकिन अगर आप इसके लिए मंहगे स्क्रब्स में पैसे नहीं बर्बाद करना चाहती, तो आपके किचन में भी कई ऐसी चीज़ें हैं, जो त्वचा को साफ-सुथरा और कोमल बनाने में कर सकती हैं आपकी मदद। कॉफी कॉफ़ी बहुत ही असरदार एक्सफ़ोलिएटर है। कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन स्किन के लिए बेहतरीन एंटी-ऑक्सिडेंट है। यह त्वचा से गंदगी और डेड सेल्स को निकाल बाहर निकाल देता है। कॉफ़ी से त्वचा की रंगत भी सुधरती है। साथ ही सूजन भी कम होती है। ऐसे करें इस्तेमाल कॉफ़ी से स्क्रब बनाने के लिए कॉफी को ऑलिव ऑयल में मिक्स करें। - इससे चेहरे, हाथ-पैरों की स्क्रबिंग करें और थोड़ी देर बाद धो लें। ओटमील ओटमील का इस्तेाल अब तक आपने वजन घटाने के लिए किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर भी है। इसके इस्तेमाल से ड्राई स्किन और एग्ज़िमा की प्रॉब्लम दूर होती है। ओटमील में स्किन-प्रोटेक्टिंग और मॉइस्चराइज़िंग के गुण मौजूद होते हैं। यह त्वचा की सूजन कम करने में मददगार है। इसके अलावा त्वचा को यूवी रेज़ से होने वाली डैमेजिंग को रोकता है। त्वचा की रेडनेस और इरिटेशन को घटाने में भी ओटमील बेहद असरदार है। ऐसे करें इस्तेमाल - इसके लिए ओटमील को पानी के साथ मिलाएं। - उसके बाद इससे चेहरे और हाथ-पैरों को स्क्रब करें। हल्के हाथों से स्क्रबिंग करें और फिर पानी से धो लें। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh