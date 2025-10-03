Isha Ambani ने पहनी मां नीता की 25 साल पुरानी अंगूठी, 'ओल्ड इज गोल्ड' वाले रॉयल लुक ने लूटी महफिल

हाल ही में मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में एक बहुत खास एग्जीबिशन शुरू हुई। इस मौके पर ईशा अंबानी ने एक ऐसा अंदाज अपनाया जो उनकी ट्रेडिशनल और मॉडर्न पसंद का एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन था। जी हां ईशा ने इस खास मौके पर अपनी मां नीता अंबानी की एक बेहद कीमती अंगूठी पहनी।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में आयोजित Bvlgari Serpenti Infinito एग्जीबिशन की शुरुआत में ईशा अंबानी का लुक सभी का ध्यान खींचने वाला रहा। ईशा ने इस खास मौके पर अपनी मां नीता अंबानी की एक विंटेज ज्वेलरी पहनी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक येलो डायमंड रिंग की, जिसे नीता ने करीब 25 साल पहले न्यूयॉर्क से खरीदा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मां के ज्वेलरी कलेक्शन से खास जुड़ाव यह पहली बार नहीं है जब ईशा ने अपनी मां के गहनों को पहनकर सुर्खियां बटोरी हों। इस साल के मेट गाला में उन्होंने नीता अंबानी के कलेक्शन से Toussaint Necklace जैसा डिजाइन चुना, जिसकी ऐतिहासिक पहचान नवानगर के महाराजा रणजीतसिंह जडेजा से जुड़ी है।

भाई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के हस्ताक्षर समारोह में भी ईशा ने अपनी मां का एमराल्ड और डायमंड सेट पहना था। यह वही गहना है जिसे नीता अंबानी ने आकाश अंबानी की शादी में भी पहना था। इन मौकों से साफ है कि ईशा सिर्फ फैशन आइकन ही नहीं, बल्कि मां की विरासत को भी बड़े गर्व के साथ आगे बढ़ाती हैं।

एग्जीबिशन का खास अट्रैक्शन रोमन ज्वेलरी ब्रांड Bvlgari ने Serpenti Infinito प्रदर्शनी का तीसरा संस्करण मुंबई में आयोजित किया। इससे पहले यह शो शंघाई और सियोल में हो चुका था। शंघाई एडिशन में 19 कलाकारों की 28 अनूठी रचनाएं प्रदर्शित हुई थीं, जिनमें मशहूर कलाकार रेफिक अनादोल की एआई तकनीक से बनी थ्री-डायमेंशनल इंस्टॉलेशन सबसे खास रही।

मुंबई प्रदर्शनी में भी 'सर्प' यानी नाग की प्रतीकात्मकता को मिथक, शिल्प, संस्कृति और तकनीक के संगम के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह प्रदर्शनी तीन चरणों की कहानी पर आधारित है- ऐतिहासिक, समकालीन और परिवर्तनकारी। इसमें Bvlgari की Serpenti Heritage Collection, हाई ज्वेलरी, दुर्लभ टाइमपीस और आर्काइव से जुड़ी कई अनमोल कृतियां शामिल की गईं।